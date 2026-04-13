【カミとミコ】 4月23日 発売予定 価格： いますぐプレイ版 3,500円 特装版 6,930円

集英社ゲームズは、Android/iOS/PC用世界創造謎解きアドベンチャーゲーム「カミとミコ」を4月23日に発売する。

「カミとミコ」は、同社とSCRAP、「【推しの子】」や「かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦～」でも知られるマンガ家の赤坂アカ氏と共同で製作された世界創造謎解きアドベンチャーゲーム。プレーヤーは“カミ”となって、古代から現代まで人類の歴史に起こる数々の課題を、転生して時代を越えるミコと共に現代知識と謎解きで解決していく。

【【カミとミコ】告知トレーラー第2弾】

本作はスマートフォンやPC、タブレットなどインターネットに接続できる端末があれば、ブラウザでいつでもどこでもプレイ可能。いますぐプレイ版と特装版「カミとミコの想世記」の2形態で販売される。価格はいますぐプレイ版が3,500円、特装版が6,930円。4月13日9時に予約が開始された。ゲームは、発売日4月23日12時よりスタート予定。

いますぐプレイ版は、スクラップチケット（スクチケ）で購入でき、購入後に届くメールに記載のURLからゲームを楽しめる。また、特装版「カミとミコの想世記」はSCRAP GOODS SHOP、楽天、Amazonなど各種ECサイトと全国のリアル脱出ゲーム店舗や東京ミステリーサーカス、全国の書店にて販売される。

豪華特典が付属する数量限定の特装版「カミとミコの想世記」

特装版には設定資料集と特典謎「ミコの最後の挑戦状」が付属する。設定資料集には赤坂アカ氏が本作のために描き下ろしたイラストが多数収録される。ゲームのストーリーやキャラクター設定に加え、「週刊ヤングジャンプ」2026年1月号に掲載された特別読切「カミとミコ 地球一の女の子」も掲載。90ページ以上の大ボリュームとなっている。

特典謎「ミコの最後の挑戦状」はSCRAPの謎制作チームが本作のためにオリジナルで製作。ゲームクリア後に遊べる、ミコからカミへ向けた特別な謎が届けられる。

※SCRAP GOODS SHOP（通販）では4月19日までにご予約いただくと、ゲームスタートである4月23日までにお届け予定です。4月20日以降にご購入いただいた場合は手配ができ次第順次発送となります。

※天候、交通事情によりお届けに遅れが生じる可能性がございますのであらかじめご了承ください。

※特装版は数に限りがあり、品切れの場合もございますのであらかじめご了承ください。

第1章と2章がすべて遊べる！ 新要素満載の体験版公開開始

特設サイトにて、本作の第1章と2章がすべて遊べる体験版が公開されている。過去に公開していた体験版からさらにボリュームアップし、演出やBGMなど新要素や追加要素が大幅に加わった内容を体験できる。

□「カミとミコ」特設ページ

「カミとミコ」ゲーム概要

【登場人物：転生してカミとともに人類を導く少女、ミコ】

あなたが使うメッセージが込められた石板（＝カミノイシ）から啓示を受け取れる唯一の少女。

転生により時代ごとに異なる姿をとりながら、あなたと共に人類の危機を乗り越えていきます。

「カミノイシ」を正しく組み合わせれば持ち前の察しの良さで人類を導いてくれますが、そうでない啓示には思わぬ反応をすることも……？

【ゲームシステム：人類の課題を、ヒラメキと現代知識無双で解決し、世界を救え】

飢餓、疫病、戦争など人類の課題を、カミの視点で世界を見たり人々の会話を聞いたりして観察しましょう。

そして、持っている情報やミコのヒントをもとにどうすれば解決できるのかを考えます。

見事解決方法を閃いたら、メッセージが込められた「カミノイシ」でミコに神託を与え、人類を発展させましょう。

【カミとミコ】

・ジャンル

世界創造謎解きアドベンチャー

・プレイ人数

1人

販売スケジュール

・いますぐプレイ版：4月13日9時～

・特装版「カミとミコの想世記」

予約販売開始：4月13日9時～

一般発売日：4月23日

ゲームスタート：4月23日12時～

価格

・いますぐプレイ版：3,500円

・特装版「カミとミコの想世記」：6,930円

購入

・いますぐプレイ版

□スクラップチケット（スクチケ）のページ

・特装版「カミとミコの想世記」

SCRAP GOODS SHOP（通販）

楽天

Amazon

全国のリアル脱出ゲーム店舗、東京ミステリーサーカス、全国の書店

□「SCRAP GOODS SHOP（通販）」のページ

・プラットフォーム

スマートフォン/PC/タブレットの各種ブラウザ

・シナリオ/キャラクターデザイン

赤坂アカ氏

・企画／制作／販売

SCRAP

・共同製作

集英社ゲームズ

(C)SCRAP / 赤坂アカ / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES