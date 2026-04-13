第17回「交通安全」川柳コンテスト開催。最優秀賞には賞金10万円
東京指定自動車教習所協会は、春の全国交通安全運動の一環として、第17回「交通安全」川柳コンテストを開催する。4月6日から作品の応募受付を開始した。
第17回「交通安全」川柳コンテスト ポスター
同コンテストは交通安全をテーマにした作品を募集することで、広く安全意識の啓蒙を図るもの。前回は、幅広い年齢層から、2万点を超える応募があった。
応募は5月15日まで、Webサイト、ハガキ、教習所窓口などで受け付ける。応募資格に制限はなく、誰でも投稿が可能。審査は全日本川柳協会と共同で行い、最優秀賞1名には賞金10万円、優秀賞2名には賞金3万円が贈られる。
入賞作品の発表は7月10日を予定しており、最優秀賞および優秀賞の受賞者は7月17日の表彰式へ招待する。
第17回「交通安全」川柳コンテスト ポスター
同コンテストは交通安全をテーマにした作品を募集することで、広く安全意識の啓蒙を図るもの。前回は、幅広い年齢層から、2万点を超える応募があった。
応募は5月15日まで、Webサイト、ハガキ、教習所窓口などで受け付ける。応募資格に制限はなく、誰でも投稿が可能。審査は全日本川柳協会と共同で行い、最優秀賞1名には賞金10万円、優秀賞2名には賞金3万円が贈られる。
入賞作品の発表は7月10日を予定しており、最優秀賞および優秀賞の受賞者は7月17日の表彰式へ招待する。