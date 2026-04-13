aespa、初ドームツアーが大阪で開幕！アニメ「キルアオ」OP曲のパフォーマンスを初披露

ガールズグループaespaが、初のドームツアーを華々しくスタートさせた。

aespaは4月11日・12日の2日間、京セラドーム大阪にて『2026 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]』の幕を開けた。

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昨年のアリーナツアー『2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN』はソールドアウトを記録し、ライブを望む多くのファンの声に応える形で、今回のドームツアーが追加決定した。京セラドーム大阪公演に加え、4月25日・26日の東京ドーム公演を含む全4公演が開催される予定だ。期待に胸を膨らませたファンで埋め尽くされた会場は熱気に包まれ、ライブの幕が開けた。

photo by Izumi Matsumoto

photo by Izumi Matsumoto

昨年のアリーナツアーとは一味違う新衣装でメンバーが登場すると、グレードアップしたパフォーマンスで観客を圧倒した。また、TVアニメ「キルアオ」オープニングテーマに起用された最新リリース曲『ATTITUDE』も初披露。堂々としたaespaらしい歌詞と、サビの一気に高揚感を解き放つビート、頭から離れないメロディーに合わせ、手で銃の形を作るポイントダンスで観客を瞬く間に魅了した。

aespaは昨年、『Dirty Work』と『Rich Man』で世界の音楽シーンに鮮烈なインパクトを残した。自身初となる今回のドームツアーを経て、さらなる進化を遂げる彼女たちの動向から目が離せない。