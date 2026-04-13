【ゴディバ】ソフトクリームを北海道ミルク仕立てにリニューアル!チョコレート感たっぷりの全3種

ゴディバ ジャパンは、ソフトクリームをリニューアルし、2026年4月24日から、全国のソフトクリーム取扱店で販売する。ラインアップは、『ダブルチョコレート』『ホワイトチョコレートバニラ』『ミックスチョコレート』(いずれもコーン/カップ 税込650円)の全3種。

いずれも北海道産のA2牛乳を使用し、シェイブチョコレートをトッピングした。チョコレートの風味を引き立てる北海道ミルクのまろやかさと、シェイブチョコレートの新たな食感が楽しめる、ゴディバらしいチョコレート感あふれるソフトクリームにリニューアルした。

【全3種のソフトクリームの画像はこちら】北海道産のA2牛乳をつかったソフトクリームにシェイブチョコレートをトッピング

◆「ダブルチョコレート ソフトクリーム 〜北海道ミルク仕立て〜」

なめらかで濃厚なダブルチョコレートソフトクリームに、ふんわり削ったチョコレートをかけた。口に入れた瞬間に広がる深いチョコレートの味わいと、パリッとしたシェイブチョコレートの食感が楽しめる。

◆「ホワイトチョコレート バニラ ソフトクリーム 〜北海道ミルク仕立て〜」

バニラ香るホワイトチョコレートのソフトクリームに、ふんわり削ったチョコレートをかけた。口に入れた瞬間に広がるホワイトチョコレートの優しい甘さと、パリッとしたシェイブチョコレートの食感が特徴。

◆「ミックスチョコレート ソフトクリーム 〜北海道ミルク仕立て〜」

ダブルチョコレートとホワイトチョコレートの両方が一度に楽しめる、ミックスチョコレートのソフトクリーム。口に入れた瞬間に深いチョコレートの味わいが広がり、パリッとしたシェイブチョコレートの食感が楽しめる。

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