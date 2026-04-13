【「トイライズ ガオーマシン(ルネVer.)」（国内：タカラトミーモール限定）】 4月13日0時～5月17日23時59分 予約受付 9月下旬 発売予定 価格：16,500円

タカラトミーは、ホビーレーベル「T-SPARK」よりアクションフィギュア「トイライズ ガオーマシン(ルネVer.)」を9月下旬に発売する。価格は16,500円。国内ではタカラトミーモール限定で販売される。本日4月13日0時より予約受付が開始された。予約期間は5月17日23時59分まで。受注期間終了後の販売については、現在のところ未定。

本商品は、OVA「勇者王ガオガイガーFINAL」に登場する「ガオーマシン(ルネVer.)」をトイライズシリーズで再現したアクションフィギュア。覇界王に登場した全ガオーマシンとの合体形態を余剰パーツなしで再現可能となっている。なお、合体形態にするためには別売の「トイライズ ガオファー（ルネVer.）」が必要となる。

トイライズオリジナルギミックとして、各ガオーマシンを武装として装備可能で、各部には直径5mmのジョイントを備え、ユーザーオリジナルのカスタムも可能。別売の「トイライズ ジェネシックガオガイガー」、「トイライズ ガオファイガー」、「トイライズ ガオガイガー」と組み合わせることで、さらなるカスタムができる。

【商品内容】

ライナーガオーII（1）、ドリルガオーII（1）、ステルスガオーIII（1）、ブースターパーツ（1）、ディバイディングドライバー基部パーツ（1）、ディバイディングドライバー（1）、ガトリングドライバー（1）、ウィングパーツ（大）（2）、ウィングパーツ（小）（2）、取扱説明書（1）

＼＼＼受注開始！！！！／／／



TOYRISE SERIES NEW PRODUCT



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トイライズ

ガオーマシン(ルネVer.)

（国内:タカラトミーモール限定）



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発売日:2026年9月下旬

メーカー希望小売価格:16,500円（税込）



※「トイライズ… pic.twitter.com/seWmlh9vx6 - T-SPARK 公式 (@tspark_official) April 12, 2026

※組み合わせによっては自立しない場合がございます。

※「トイライズ ガオファイガー（ルネVer.）」に合体するためには、別売の「トイライズ ガオファー（ルネVer.）」が必要です。

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