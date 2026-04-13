【リボルテック ミユ】 4月13日12時 予約開始 8月 発売予定 価格：12,100円

海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック ミユ」を4月13日12時より予約受付を開始する。発売は8月を予定し、価格は12,100円。

本商品は「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」よりSRT特殊学園所属、RABBIT小隊のスナイパー「ミユ」をリボルテックシリーズで立体化したもの。ゲーム中のイラストを元に、枯れ葉や枝がついた彼女の印象的な姿が再現され、長距離狙撃時の伏せた姿勢が再現できるよう、広い可動範囲を保有している。

武器の「RABBIT-39式小銃」や双眼鏡などの装備に加え、サッドバニーポット、メモリアルロビーで訓練中の彼女に止まるスズメが付属する。

さらに、ゴミ箱も、本体を納められるサイズで立体化され、フェイスパーツは微笑み顔、狙撃時の片目閉じ顔や気弱で卑屈なジト目顔の3種が付いてくる。

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