「ブルーアーカイブ」より「リボルテック ミユ」が4月13日12時より予約開始
【リボルテック ミユ】 4月13日12時 予約開始 8月 発売予定 価格：12,100円
(C) 2026 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.
海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック ミユ」を4月13日12時より予約受付を開始する。発売は8月を予定し、価格は12,100円。
本商品は「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」よりSRT特殊学園所属、RABBIT小隊のスナイパー「ミユ」をリボルテックシリーズで立体化したもの。ゲーム中のイラストを元に、枯れ葉や枝がついた彼女の印象的な姿が再現され、長距離狙撃時の伏せた姿勢が再現できるよう、広い可動範囲を保有している。
武器の「RABBIT-39式小銃」や双眼鏡などの装備に加え、サッドバニーポット、メモリアルロビーで訓練中の彼女に止まるスズメが付属する。
さらに、ゴミ箱も、本体を納められるサイズで立体化され、フェイスパーツは微笑み顔、狙撃時の片目閉じ顔や気弱で卑屈なジト目顔の3種が付いてくる。
【新商品情報📢】- 株式会社海洋堂 (@kaiyodo_PR) April 13, 2026
『せめて…SRTの名に恥じないよう、頑張ります』#リボルテック ミユ が、本日12:00より予約開始‼️
ご予約はこちらから🔽https://t.co/qyltD9tMBk
海洋堂直営店で予約すると特典として、メモリアルロビーで見せる「ぐるぐる目」が付属❗
原型制作：まおーじ（ @ma_o_ji ）… pic.twitter.com/zSpEyplDZ7
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※掲載の画像は開発時サンプルの為、実際の商品とは多少異なる場合があります。予めご了承ください。