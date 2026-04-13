【ARSENIA64 [AS005]レオパルト2A5】 予約期間：5月7日16時まで 9月下旬 発売予定 価格：14,300円

トミーテックは、ミニカー「ARSENIA64 [AS005]レオパルト2A5」を9月下旬に発売する。予約期間は5月7日16時まで。価格は14,300円。

本製品は、陸軍大国ドイツが生み出した世界最強クラスの第三世代主力戦車 「レオパルト2」の、戦闘能力強化計画に基づいてアップデートされたモデル「A5」を、トミーテックが贈る新しい1/64スケールのミリタリーモデルブランド「ARSENIA64（アーセニア・シックス・フォー）」で商品化したもの。

レオパルト2A5の各部形状を細かく再現しており、砲塔の旋回、主砲の仰俯角、車長パノラマサイトは可動。ユーザー取り付けパーツとして、模擬戦闘用発煙装置が付属するほか、ハッチの開閉と、天面の回転灯は選択式となっている。

「ARSENIA64 [AS005]レオパルト2A5」

仕様：塗装組み立て済みミニカー スケール：1/64スケール サイズ：全長 約150mm 素材：ABS（金属製ウエイト入り）

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