SNSで話題の“最強親子”衝撃秘話 美月ママ、元カレから「2億円のマンション」
「ABEMA（アベマ）」は12日、稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾の3人による番組『ななにー 地下ABEMA』の#113を放送。ただたんぽぽの綿毛を飛ばすだけの日常動画でTikTok総再生数700万回を突破した11歳のイケメン小学生・シャーくんと、美しすぎると話題の美月ママが登場した。
【番組カット】最強親子！11歳のイケメン小学生・シャーくん
韓国の大手事務所「HYBE」をはじめ、大手芸能事務所から軒並みスカウトが来たというシャーくん。しかし、「ゲームのほうが興味あるから」と断ったという彼の逸材ぶりに驚きの声が上がる中、かつてモデルとして活躍していた美月ママの「爆モテ伝説」も明かされます。タクシー代や水道代がタダになるのは序の口で、元カレからプレゼントされた最高額のものはなんと「2億円のマンション」。イベントごとでもなく「一緒に住みたいねって時に買ってくれました」という規格外のエピソードに、同じく2億円のマンションを購入したというEXIT・りんたろー。は「マンションは働いたお金で買うものでしょ！」と返し、スタジオは爆笑に包まれた。
さらに、過去に口説かれたことがある有名人を聞かれた美月ママは「超有名メジャーリーガー」と告白し、ななにーメンバーは大慌てする事態になっていた。
【番組カット】最強親子！11歳のイケメン小学生・シャーくん
韓国の大手事務所「HYBE」をはじめ、大手芸能事務所から軒並みスカウトが来たというシャーくん。しかし、「ゲームのほうが興味あるから」と断ったという彼の逸材ぶりに驚きの声が上がる中、かつてモデルとして活躍していた美月ママの「爆モテ伝説」も明かされます。タクシー代や水道代がタダになるのは序の口で、元カレからプレゼントされた最高額のものはなんと「2億円のマンション」。イベントごとでもなく「一緒に住みたいねって時に買ってくれました」という規格外のエピソードに、同じく2億円のマンションを購入したというEXIT・りんたろー。は「マンションは働いたお金で買うものでしょ！」と返し、スタジオは爆笑に包まれた。
さらに、過去に口説かれたことがある有名人を聞かれた美月ママは「超有名メジャーリーガー」と告白し、ななにーメンバーは大慌てする事態になっていた。