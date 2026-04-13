◇ア・リーグ アストロズ1−6マリナーズ（2026年4月12日 シアトル）

アストロズは12日（日本時間13日）、敵地でのマリナーズ戦に敗戦。連敗は7まで伸びた。

先発・ボルトンが初回2死一、二塁からアロザレーナに中前適時打を浴び、先制点を与えた。2回に先頭から3者連続四球を与えたところで、背中の張りで降板した。

この回、後を継いだマレーが押し出し四球を与えると、3回も押し出し四球、犠飛で2失点。6回には3番手・ロアも2点を失った。

打線はディアスのソロによる1点にとどまり、5安打に抑えられた。

アストロズは10日（同11日）のマリナーズ戦に先発した今井達也が初回、5四死球の大乱調で1アウトしか奪えず3失点で降板。その後、球団は「右腕の疲労」により、検査を受けるため遠征先のシアトルから本拠地のヒューストンに戻ったと発表した。

また、8日（同9日）のロッキーズ戦に先発したクリスチャン・ハビエルも初回で降板。その後、右肩の故障で負傷者リスト（IL）に入った。

エースのハンター・ブラウンも右肩故障で今月5日（同6日）にILに入っており、先発陣が手薄となっている中、ボルトンも早期降板を余儀なくされ、暗雲が立ちこめている。