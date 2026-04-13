今年12月20日に開催予定の県内唯一のフルマラソン「みえ松阪マラソン」実行委員会の会議が10日に開かれ、今年で5回目を迎える記念大会のロゴなどが披露されました。

歴史情緒あふれる豪商のまちを駆け抜ける恒例の「みえ松阪マラソン」は、三重県唯一のフルマラソンで、コースの途中で松阪市のご当地グルメが味わえる大会としても知られます。

12月20日に開催が予定されている今年の大会は、節目の5回目を迎えるため、記念大会となります。

開催に向け、約50の団体などで構成された実行委員会の最初の会議が開かれ、会長を務める松阪市の竹上真人市長が「5回大会、10回大会へと育てていきたい」と挨拶しました。

会議では、ポスターなどにも採用されるメインビジュアルが発表されたほか、ダイナミックさとスポーティーな躍動感をイメージした、記念大会のロゴが披露されました。

また、大会のコンセプトは「五感で味わう、松阪の絆」で、コース途中で振舞われるグルメのほか、沿道での音楽演奏もさらに充実する予定になっていて、これまで以上にランナーを鼓舞するということです。

県内唯一のフルマラソン「みえ松阪マラソン」は、12月20日（日）号砲です。