【ひらがなクイズ】吉沢亮主演の大ヒット映画がヒント！ 「共通の2文字」を1分以内で当てよう
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
パズルの欠けたピースを埋めるように、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。今回は、歴史的な価値を持つものから、日常的な旅の道具、そして対人関係の言葉まで、3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
□□ほう
じ□□ひょう
ちゅう□□
ヒント：2025年に俳優の吉沢亮さん主演で大ヒットした映画は？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「こく」を入れると、次のようになります。
こくほう（国宝）
じこくひょう（時刻表）
ちゅうこく（忠告）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、国の至宝、時間のリスト、そして人間関係における重要な言葉が並んでいました。一見バラバラのジャンルですが、共通の響きをフックにすることで、脳内の語彙ネットワークが刺激され、情報の引き出しがスムーズになりますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
パズルの欠けたピースを埋めるように、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。今回は、歴史的な価値を持つものから、日常的な旅の道具、そして対人関係の言葉まで、3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
じ□□ひょう
ちゅう□□
ヒント：2025年に俳優の吉沢亮さん主演で大ヒットした映画は？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：こく正解は「こく」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「こく」を入れると、次のようになります。
こくほう（国宝）
じこくひょう（時刻表）
ちゅうこく（忠告）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、国の至宝、時間のリスト、そして人間関係における重要な言葉が並んでいました。一見バラバラのジャンルですが、共通の響きをフックにすることで、脳内の語彙ネットワークが刺激され、情報の引き出しがスムーズになりますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)