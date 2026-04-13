3つの言葉の空欄を埋めて正しい日本語を完成させる脳トレクイズです。歴史的価値が高い宝物や、列車の出発時間が分かる表、相手へのいさめをヒントに1分以内の正解を目指しましょう！

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言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！

パズルの欠けたピースを埋めるように、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。今回は、歴史的な価値を持つものから、日常的な旅の道具、そして対人関係の言葉まで、3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□ほう
じ□□ひょう
ちゅう□□

ヒント：2025年に俳優の吉沢亮さん主演で大ヒットした映画は？

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正解：こく

正解は「こく」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「こく」を入れると、次のようになります。

こくほう（国宝）
じこくひょう（時刻表）
ちゅうこく（忠告）

どれも正しい日本語になりますね。今回は、国の至宝、時間のリスト、そして人間関係における重要な言葉が並んでいました。一見バラバラのジャンルですが、共通の響きをフックにすることで、脳内の語彙ネットワークが刺激され、情報の引き出しがスムーズになりますよ！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)