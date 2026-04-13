9回表から始まる超短期決戦の野球大会が11日に三重県東員町で開かれました。

野球に関連するイベントを行っている「THREE GONG」が去年から開いている大会で、打順や先攻・後攻はくじ引きで決まります。

試合に先立って4月から三重テレビの番組「Mieライブ」のコメンテーターをつとめる人気ライバー りほやんさんが始球式を行いました。

大会には各地で行われた予選を勝ち抜いたチームと招待チームあわせて6チームが出場。

試合は9回表のノーアウト1・3塁からスタートする1イニング勝負の超短期決戦です。

それぞれのチームは短期決戦ならではの戦術を考えながら、白熱したをゲームを見せていました。

大会の優勝チームは年末に予定されているチャンピオン大会に出場することになっています。

出場した選手は「野球やスポーツは競っている時や一発逆転の時が一番盛り上がる。それをスタートからできるところがこの大会の楽しさ」と話し、「THREE GONG」の篠塚幸季代表取締役は「子どもたちが野球を好きになるきっかけになってくれれば。楽しい野球大会としてエンタメ要素を多くして見てほしい」と呼びかけました。