「流石に可哀想」プロeスポーツ、“いじめ配信”選手と契約解除。「当然の判断」「また這い上がってくれや」
プロeスポーツ組織「RIDDLE」の公式X（旧Twitter）は4月9日、投稿を更新。MURA選手との契約解除を発表しました。
【RIDDLEがMURA選手と契約解除】
「当該選手との契約にあたっては、過去の発言および行動について再発防止を誓約したうえで契約を締結しておりましたが、今回の件はその誓約に対する違反であると判断し、協議の結果、本件対応を決定いたしました」とも説明し「本件に関連し、ご迷惑をおかけしたムラッシュゲーミング様、レバンガ北海道様、DetonatioN FocusMe様をはじめとする関係各所の皆様にも、心よりお詫び申し上げます」と、各方面に謝罪しました。
コメントや引用リポストでは「社会不適合者の末路 ゲームが上手いだけでは意味ないんやで プロフェッショナルになるというのはそういうことやな また這い上がってくれや」「誓約までしていたのに違反したなら、契約解除は当然の判断」「『MURAがああいうやつって分かってるのに取った方が悪い』って意見を潰すために、ちゃんと『過去の発言とか考えて再発防止を約束させて契約したのにその上で"アレ"だったんだよ』って明言するの激アツ 流石に可哀想すぎるから応援してるわ」「事前に誓約があった上でアレなのか……やっぱり社会人の経験って必要だよ」といった声が寄せられました。
これに対しては「『本件を重大な問題と認識しており〜』の分がわざわざ付いてるってことは終わりっぽいか…」「MURA永久追放を待ってます 模範となるべきプロのイジメ行為は絶対許したらダメ」などのコメントが寄せられていました。
(文:多町野 望)
【RIDDLEがMURA選手と契約解除】
「事前に誓約があった上でアレなのか…」同アカウントは「【RIDDLE所属選手についてのご報告】このたび、Cygames様より発表された処分を厳粛に受け止め、RIDDLE ORDERといたしましても協議の結果、MURA選手との契約を解除することを決定いたしました」と報告。Spicies選手に対して“いじめ”のような配信を行ったとされる、MURA選手との契約解除が決まったようです。
コメントや引用リポストでは「社会不適合者の末路 ゲームが上手いだけでは意味ないんやで プロフェッショナルになるというのはそういうことやな また這い上がってくれや」「誓約までしていたのに違反したなら、契約解除は当然の判断」「『MURAがああいうやつって分かってるのに取った方が悪い』って意見を潰すために、ちゃんと『過去の発言とか考えて再発防止を約束させて契約したのにその上で"アレ"だったんだよ』って明言するの激アツ 流石に可哀想すぎるから応援してるわ」「事前に誓約があった上でアレなのか……やっぱり社会人の経験って必要だよ」といった声が寄せられました。
「本件を重大な問題と認識」6日には「現在、RIDDLE Shadowverse部門所属のMURA選手による発言について、事実関係の確認を含め、Cygames様及び運営事務局様と連携し対応を進めております」「RIDDLE ORDERとして本件を重大な問題と認識しており、今後の対応につきましては、協議のうえ速やかにご報告いたします」とポストしていた同アカウント。
これに対しては「『本件を重大な問題と認識しており〜』の分がわざわざ付いてるってことは終わりっぽいか…」「MURA永久追放を待ってます 模範となるべきプロのイジメ行為は絶対許したらダメ」などのコメントが寄せられていました。
(文:多町野 望)