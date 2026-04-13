ゴジラ新作「ゴジラ-0.0」ファーストティザー映像、4月15日朝7時55分よりカウントダウン開始
【モデルプレス＝2026/04/13】山崎貴氏が監督・脚本・VFXを務める11月3日公開の新作映画「ゴジラ-0.0」（ゴジラマイナスゼロ）のファーストティザー映像が、日本時間15日朝7時55分よりカウントダウンが開始され、公開されることが発表された。
【写真】「ゴジラ-1.0」アカデミー賞で着用の“ゴジラシューズ”が話題
山崎監督が、現地時間4月14日午前9時（日本時間4月15日午前1時）に、アメリカ・ラスベガスのシーザーズ・パレスにて開催されるCinemaCon2026に登壇することが決定。中でも注目を集めたのは、『ゴジラ-0.0』の最新映像がそのコンベンション内で上映されるというビッグニュース。いったいどんな映像が上映されるのかと、世界中のゴジラファンの間で期待が高まる中、日本時間4月15日朝7時55分からYouTube東宝MOVIEチャンネルでのプレミア公開のカウントダウンが開始される。
1954年に初めて姿を現して以来、日本のみならず世界中を魅了し、衝撃を与え続けてきた怪獣「ゴジラ」。2023年11月3日の“ゴジラの日”に公開された、日本製作の実写版ゴジラ30作目となった「ゴジラ-1.0」は、興行収入76.5億円を突破し、2023年度実写邦画映画でNo.1を記録した。（modelpress編集部）
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◆「ゴジラ-0.0」ファーストティザー映像公開
山崎監督が、現地時間4月14日午前9時（日本時間4月15日午前1時）に、アメリカ・ラスベガスのシーザーズ・パレスにて開催されるCinemaCon2026に登壇することが決定。中でも注目を集めたのは、『ゴジラ-0.0』の最新映像がそのコンベンション内で上映されるというビッグニュース。いったいどんな映像が上映されるのかと、世界中のゴジラファンの間で期待が高まる中、日本時間4月15日朝7時55分からYouTube東宝MOVIEチャンネルでのプレミア公開のカウントダウンが開始される。
◆「ゴジラ」世界中でヒット
1954年に初めて姿を現して以来、日本のみならず世界中を魅了し、衝撃を与え続けてきた怪獣「ゴジラ」。2023年11月3日の“ゴジラの日”に公開された、日本製作の実写版ゴジラ30作目となった「ゴジラ-1.0」は、興行収入76.5億円を突破し、2023年度実写邦画映画でNo.1を記録した。（modelpress編集部）
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