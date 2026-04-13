「風、薫る」Aぇ! group佐野晶哉が初登場でファン歓喜の声「一瞬なのに色気ダダ漏れ」「雰囲気すごい」【ネタバレあり】
【モデルプレス＝2026/04/13】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第11話が、4月13日に放送された。Aぇ! groupの佐野晶哉が初登場し、反響が集まっている。＜※ネタバレあり＞
【写真】「風、薫る」初登場したSTARTO24歳アイドル
連続テレビ小説第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
清水卯三郎（坂東彌十郎）が東京・日本橋で営む「瑞穂屋」で働き始めたりん。店では洋書や舶来品などを手広く扱い、外国人客が訪れることも多かった。
ある日、店員の柳川文（内田慈）と手代の松原喜介（小倉史也）が外出し、りんがひとり店番を任されていると、フランス人の客が来店。モーパッサンの詩集を求められるが、りんには言葉がさっぱり理解できず、対応に困ってしまう。そんな中、風の音とともに「Excusez-moi」と落ち着いた声が響き、日本人の青年が現れた。
同話ラストで、佐野演じる“シマケン”こと島田健次郎が初登場。新しく生まれた言葉や外国語に造詣が深く、りんの良き相談相手になっていく役どころで、X（旧Twitter）では「シマケンきたー！！」「一瞬なのに色気ダダ漏れ」「雰囲気すごい」「爽やかな風が吹いた」「破壊力ありすぎる」「シマケンの声が良い」「明日からますます楽しみ」などと反響が集まり「シマケン」がトレンド入りした。（modelpress編集部）
情報：NHK
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◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」
連続テレビ小説第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
◆「風、薫る」りん（見上愛）、瑞穂屋で働き始める
清水卯三郎（坂東彌十郎）が東京・日本橋で営む「瑞穂屋」で働き始めたりん。店では洋書や舶来品などを手広く扱い、外国人客が訪れることも多かった。
ある日、店員の柳川文（内田慈）と手代の松原喜介（小倉史也）が外出し、りんがひとり店番を任されていると、フランス人の客が来店。モーパッサンの詩集を求められるが、りんには言葉がさっぱり理解できず、対応に困ってしまう。そんな中、風の音とともに「Excusez-moi」と落ち着いた声が響き、日本人の青年が現れた。
◆「風、薫る」佐野晶哉の初登場に喜びの声
同話ラストで、佐野演じる“シマケン”こと島田健次郎が初登場。新しく生まれた言葉や外国語に造詣が深く、りんの良き相談相手になっていく役どころで、X（旧Twitter）では「シマケンきたー！！」「一瞬なのに色気ダダ漏れ」「雰囲気すごい」「爽やかな風が吹いた」「破壊力ありすぎる」「シマケンの声が良い」「明日からますます楽しみ」などと反響が集まり「シマケン」がトレンド入りした。（modelpress編集部）
?#朝ドラ 【#風薫る】— 朝ドラ「風、薫る」公式 (@asadora_nhk) April 12, 2026
初登場の島田健次郎役 #佐野晶哉 さんを
さっそく「瑞穂屋」の前で?
りんの前に現れたこの人は何者……？明日の放送でご確認ください！
見逃し配信はNHK ONEでhttps://t.co/0tEND4EeaH#風薫るオフショット pic.twitter.com/Nri4JJtzkW
情報：NHK
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