今週の12星座占い「山羊座（やぎ座）」全体運・開運アドバイス【2026年4月13日（月）〜4月19日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年4月13日（月）〜4月19日（日）「山羊座（やぎ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【山羊座（やぎ座）】
今週は自分らしく活動できるようです。難しいと思っていたことがクリアできて、自信もつけられるでしょう。本来の自分を披露する機会もありそう。興味を持たれるようなので、丁寧に話してあげると◎ 恋愛面は積極的に動くタイミング。相手のことを褒めるようにするといいかも。片思い中ならば、ランチに誘ってみるとうまくいきそう。
★ワンポイントアドバイス★
１年くらい使っていないアイテムや着ていない服などがあれば断捨離を。欲しい人がいれば譲るのもいいかも。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【山羊座（やぎ座）】
今週は自分らしく活動できるようです。難しいと思っていたことがクリアできて、自信もつけられるでしょう。本来の自分を披露する機会もありそう。興味を持たれるようなので、丁寧に話してあげると◎ 恋愛面は積極的に動くタイミング。相手のことを褒めるようにするといいかも。片思い中ならば、ランチに誘ってみるとうまくいきそう。
１年くらい使っていないアイテムや着ていない服などがあれば断捨離を。欲しい人がいれば譲るのもいいかも。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/