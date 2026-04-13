１３日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円７１銭前後と前週末の午後５時時点に比べ４０銭弱のドル高・円安で推移している。



１０日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円２７銭前後と前日に比べ３０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。一時１５８円９０銭台に軟化したものの、「有事のドル買い」は根強く１５９円３０銭台に上伸する場面があった。



この日の東京市場でドル円相場は午前８時１０分すぎに１５９円８５銭をつけた。米国とイランの和平協議が決裂したことを受け、質への逃避から基軸通貨であるドルを買う動きが活発化。トランプ米大統領がホルムズ海峡を封鎖すると表明し、時間外取引で米原油先物相場が上昇していることで、エネルギーの大半を輸送に頼る日本の貿易収支悪化を懸念した円売りも出やすくなっている。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６８８ドル前後と前週末の午後５時時点に比べて０．００１０ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１８６円６６銭前後と同５５銭程度のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS