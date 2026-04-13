「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１３日午前１０時現在で、アスリナ<3647.T>が「売り予想数上昇」で５位となっている。



１３日の東京市場で、アスリナは４日続落。１０日取引終了後に発表した２６年８月期第２四半期累計（２５年９月～２６年２月）の連結決算がネガティブ視されているようだ。



第２四半期累計の売上高は前年同期比４５．０％減の３６００万円、営業損益は１億８５００万円の赤字（前年同期は１億７１００万円の赤字）となった。新規事業として開始しているポータブル蓄電池や新商品を取り扱っている基礎化粧品の販売数量が想定を下回ったことが主な要因だとしている。なお、通期業績予想については従来見通しを据え置いた。



出所：MINKABU PRESS