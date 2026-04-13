ヨンドシーホールディングス<8008.T>が逆行高し５日ぶりに反発している。前週末１０日の取引終了後に発表した２７年２月期連結業績予想で、売上高７２０億円（前期比２．９％増）、営業利益３６億円（同２８．４％増）、純利益２３億円（同２８．３％増）と大幅増益を見込み、年間配当予想を前期比２円増の８５円としたことが好感されている。



「４℃」ブランドを中心にジュエリーＳＰＡを展開するエフ・ディ・シィ・プロダクツグループは減収が見込まれるものの、高級ブランド時計のリユース販売を手掛ける羅針で、商品ラインアップの拡充による既存店の伸長や免税売上高の拡大を見込み、ブランド事業全体では増収増益を予想。また、アパレル事業もアスティグループの海外サプライチェーンの強化や、パレットの新規出店や既存店の成長によるアージュの売り上げ拡大を見込む。



同時に発表した２６年２月期決算は、売上高６９９億６２００万円（前の期比５２．４％増）、営業利益２８億２００万円（同４３．０％増）、純利益１７億９２００万円（同３０．１％増）だった。



出所：MINKABU PRESS