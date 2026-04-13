作家の岸田奈美氏(34)が13日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に出演。ダウン症を持つ弟の良太さんとの向き合い方について語った。

この日のテーマは、障がいのある家族が大人になった時のこと。障害や難病を持つ兄弟姉妹がいるきょうだい児についても特集された。

奈美氏の母のひろ実さんは「奈美に良太のことを見てほしいとは小さい時から全く考えてない」ときっぱり。「奈美にも本人にも“自分の人生を楽しみなさい”って言っていたんですけど、それは今でも変わりない。いい距離感で本人同士が会いたいなとか寄り添いたいなって思う意思があるなら寄り添ってほしい。それぞれに好きって思える距離感で関わってもらえるようになったらいいなと思ってますが、それぞれの人生別なので、自分の人生を生きてほしい」と子供たちにメッセージを送った。

奈美氏は「1回大学の進学とかベンチャー企業への就職とかでほぼ家に帰らなかった時期がある。それでもいいよって言ってくれたのがめっちゃでかい」と回想。「弟のことも全く見ない期間があったからこそ、母が倒れた時に、やっぱり弟好きやしなとか一緒におって楽しいしなって、弟の人生を尊重できるように」と話した。

「家族って側にいてずっと支えないといけない、愛さないといけないというところがまず違うと思っている。私の場合はたまたまめっちゃええヤツで一緒におりたいヤツが家族やったから、できることをしようかって。弟のことを愛しながら自分のことも愛せている距離感がいい感じでつくれたなと思っています」と自身の経験を話し、「自分で選んだ選択肢だと受け入れることがやりやすいと思うので、選択肢があるっていうのが大事だと思います」と実感を込めた。