【PB（Duncan‥恐らく）】（東京都 takanaumai 59歳）

1982年春、水道橋にあったイケベ楽器で出会いました。中古で5万円。Duncanのロゴシールが貼られ、店員さんによると「セイモア・ダンカンのPUを載せてるよ」。小遣いを握り、トーカイかグレコを買うつもりだった15歳の中学生は「ダンカンってPUだけでなく楽器本体出してるの？」と混乱。ビビりつつも掘り出し物を見つけた気になり、ロゴシールを頼りに買いました。

Duncanを手掛ける優美音響の存在を知ったのはだいぶ後のことです。こいつのロゴはシールですし、優美ダンカンか否かは未だ分かっておりません。数年前にリペアしてペグやブリッジを交換した際、分解してみてもらいましたが、シリアル番号などは一切なく、リペアマンは「シール以外に個体を特定できるものはありません」でした。

若い時には改造を気取ってピックガードを切り割ったり、ぶつけたりして傷は無数にありますが、40年以上過ぎた今も鳴りはよく、音は太くて輪郭がクッキリ、サスティンには深みがあります。単板で重さもなかなかです。ギブソンやフェンダーご本家に手を出した時期もありましたが、こいつには及ばず、いずれも短期間で手放しました。今、手元にあるのはこいつだけです。

還暦を前に学生時代の友人と再指導したバンドでtelevisionやJAMなどをコピーしております。ピック弾きに最適です。カミさん同様？、恐らく死ぬまで一緒なんだと思います笑。

（追記）勝手なお願いで恐縮ですが、もしこの個体の出自がお分かりでしたら教えて下さい。推測でも結構です。よろしくお願いいたします。

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ダンカンいいですね。私にとってダンカンは、ESP時代じゃなくこちらの優美ラボラトリー製という認識。というか親しみのあるロゴはこっちなんだよな。私は当時「あのダンカンがアンプ？しかもモジュールを差し替えればどんな音も作れる？これは神やん」と借金こさえて398,000円のコンバーチブルアンプを発売日に買ったので、優美にはいい思い出しかない。使っていたギターのPUもディマジオより圧倒的にダンカンが多かったもんな。ということで、このベースはお宝です。ピックガードを外した時点で、下着一枚残して直立させたようなエロさが漂っているけど。（BARKS 烏丸哲也）

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（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

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（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

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（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

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