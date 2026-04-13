◆米大リーグ ドジャース２―５レンジャーズ（１２日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース佐々木朗希投手（２４）が投球時に癖を盗まれているようだ。米野球専門メディア「ファウルテリトリー」プロデューサーのＭ・ビア氏は、この日のレンジャーズ戦で佐々木が直球と変化球を投げる際の二塁走者の動きを比較する動画をＸにアップした。

これによると二塁走者のニモが初回、変化球の時にはジャンプしながらリード。直球の際には歩いてリードしていた。同氏は「１回表にレンジャースが佐々木朗希に対して何か仕掛けていたかもしれない。佐々木が変化球と直球を投げる時のニモの二塁での動きの違いを見てほしい」とつづった。

ＭＬＢでは二塁走者が球種を打者にジェスチャーで伝えることに問題はない。これについてはド軍も警戒していたそうで、佐々木も試合後にこのことを問われ「自分の中で修正はしている。ただ試合中もセカンド、ショートからイニング間にアドバイスをもらったりとか『さっきのよかった』とか『こうなっている』とか教えてもらいながらやっている。引き続き、試合によってどんどん変わっていくと思うので修正していきたい」と話していた。

佐々木は４回９４球を投げて５安打２失点、６奪三振、５四球で降板し今季の初勝利を逃した。最速は９８・３マイル（約１５８・２キロ）で、３登板の防御率は６・２３となった。６奪三振はメジャー２年目で自己最多となった。試合は２―５で敗れ、今季２敗目（０勝）を喫した。