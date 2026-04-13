グループBTS（防弾少年団）が9日と11〜12日、韓国・高陽（コヤン）総合運動場主競技場で「BTS WORLD TOUR 『ARIRANG』」の初公演を盛況のうちに終えた。計3公演に約13万2000人の観客が詰めかけた。

公演会場は、四方が開かれた360度開放型ステージを中心に、1公演につき約4万4000人の観客が隙間なく入り、壮観を成した。BTSのルーツとアイデンティティーを込めた5枚目のフルアルバム『ARIRANG』の収録曲のステージが、韓国的な演出と相まって、一つの芸術作品のように具現化された。ステージ中央には「慶会楼（キョンフェル）」〔景福宮（キョンボックン）の楼閣の一つ〕を再解釈したパビリオンが設置され、太極旗の「乾坤坎離（コンコンカムリ」（太極旗の四隅に配された、天地明暗などの万物の調和を象徴する4つの卦）をモチーフに設計された特殊ステージで観客との距離を縮めた。

リーダーのRM（アールエム）は公演中、「僕たちが『2．0』という曲も出して多くの変化を叫んできたが、本当に大切なものは変わっていない」とし「重要なのは僕たち7人がこのことを一緒にやることにしたという点であり、もう一つは僕たちが皆さんを思うこの心だ」と明かした。続けて「僕たちは全員30歳を過ぎたが、（僕たちの変化は）僕たちがこの仕事を長く一緒に続けるために下した決定だ」とし、「僕たちをもう少し信じてくださり、僕たちの変化を見守って楽しんでほしい」と付け加えた。

韓国公演を終えたBTSは、今後、日本・東京や米国・タンパなどに向かいツアーを続けていく。今回の高陽公演を含め、世界34都市のスタジアム級の会場で計85公演にわたり、全世界のARMY（アーミー、BTSのファンダム）たちに会う予定だ。