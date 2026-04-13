フランスで9歳の少年が、約1年6カ月にわたり父親の貨物車の中に監禁された状態で生活していたことが発覚し、地域社会に衝撃を与えていると、AP通信が11日（現地時間）、報じた。

スイスとドイツの国境に近いフランス東部ハーゲンバッハの検察は同日、声明を通じて、車内から子どもの声がするという住民の通報を受けて警察が出動し、その過程で劣悪な状況に置かれた少年を発見したと発表した。

検察によると、警察が車両のドアを強制的に開放した際、少年はごみの山の上で毛布1枚だけを羽織った裸の状態で、うずくまって横になっていた。周囲には排泄物が散乱していたという。

長期間座った姿勢で過ごしていたため、正常に歩けない状態であり、深刻な栄養失調の症状も見られた少年は、直ちに病院へと搬送された。検察は少年の父親を誘拐などの容疑で起訴したと伝えた。

父親は取り調べに対し、当時7歳だった息子を精神病院に入れようとした自身の恋人から守るため、2024年11月から車内で生活させたと供述した。検察は、少年に行方不明以前の精神疾患の既往歴はなく、学業成績も良好だったと説明した。

少年は捜査官に対し、父親の恋人と一緒に過ごすことに困難があったと述べつつ、父親には自分を閉じ込める以外に選択肢がなかったのだろうと話しているという。また、監禁されてから一度もシャワーを浴びることができなかったと話した。

司法当局は、父親の恋人をはじめとする周囲の人物が監禁の事実を把握していたかどうかを調査中だ。少年が通っていた学校は、別の学校へ転校したと知らされていたという。

一方、少年の実姉（12）と父親の恋人の娘（10）は、現在、社会福祉機関の保護を受けている。