アルクが展開する「ディズニー fantaSpeak（ファンタスピーク）」

魅力あふれるディズニー作品やピクサー作品のコンテンツと様々な仕組みで、学びの習慣化や豊かなライフスタイルの実現をお手伝いしてくれる英語・英会話アプリです。

「ディズニー ファンタスピーク」にて、ディズニー映画『ズートピア』公開10周年を記念した「春の学習応援イベント」が開催されています☆

ディズニー ファンタスピーク「2026 春の学習応援イベント」

開催期間：開催中〜2026年4月19日（日）23:59

プレゼント：

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応募者全員プレゼント：アプリ内「チケット」応募条件：「物語を聞く」レッスンを5回実施チケットはアプリ内で以下の機能に利用できます。・連続学習日数のキープ・コレクションくじを引く抽選で3名にプレゼント：『ズートピア』ニックデザインのワイヤレスステレオイヤホン（株式会社PGA）応募条件：「スピーキング」レッスンを2回実施

2026年3月に累計35万ダウンロードを突破した、ディズニーやピクサーの作品で楽しく英語を学べる大人向けアプリ「ディズニー ファンタスピーク」

ディズニーやピクサーの名作が50作品以上収録されており、10万語以上の英語に触れられる「ストーリー」、海外パークで使える約450フレーズ「パーク英会話」、日替わりで学べるミニコンテンツ「トリビア」が楽しめます。

さらに学習を支える主な機能として、テキスト表示/非表示、音声速度変更、AI発音チェック、マイ単語帳、まとめ聞き、公式アートを集められる「コレクション」などが収められており、忙しい日常でもスキマ時間で続けられる設計が特長です。

そんな「ディズニー ファンタスピーク」にて、抽選で『ズートピア』ニックデザインのワイヤレスイヤホンが当たる「春の学習応援イベント」を開催中。

イベントでは、応募者全員にアプリ内で使えるチケットがプレゼントされます。

さらに抽選で、『ズートピア』に登場する「ニック・ワイルド」デザインのワイヤレスイヤホンが当たる特別企画です☆

春の学習応援イベントでは、今年映画公開10周年を迎える『ズートピア』シリーズ2作品を含む、計13作品を対象としています。

オリジナル版の『ズートピア』（★4レベル）は、複雑な英文と難易度の高い語彙で構成された、ネイティブレベルの自然な英語。

アニメーション作品の流れに沿いながら「生きた英語」に触れられる、上級者向けの教材です。

オリジナル版をやさしく、コンパクトにアレンジした［ショート版］（★2レベル）は、短くシンプルな英文で構成された、英語初心者にも、中学英語のやりなおしにも最適な教材。

取り組みやすい22話のボリュームで、リスニングとスピーキングの基礎を育みます。

今回のイベントでは、『ズートピア』シリーズ2作品に加え、英語初心者の方も無理なく取り組める、★2レベルの作品を対象としています。

★2レベルのその他の対象作品

・『魔法使いの弟子』

・『くまのプーさん』

・『アナと雪の女王 エルサのサプライズ』

・『アナと雪の女王／家族の思い出』

・［ショート版］『シンデレラ』

・［ショート版］『リトル・マーメイド』

・［ショート版］『美女と野獣』

・［ショート版］『塔の上のラプンツェル』

・［ショート版］『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』（ジャック／サリー）

・［ショート版］『ミラベルと魔法だらけの家』

50作品以上の物語で学べる「ファンタスピーク」独自の「ストーリー学習」

「ファンタスピーク」では、2026年4月時点で英語初心者から英語上級者まで、幅広い学習に対応できる53作品が用意されています。

物語の場面ごとに4レッスンに取り組む「ストーリー学習」ディズニーやピクサーの物語に沿って、場面ごとに次の4レッスンに取り組む学習メソッドです。

「物語を聞く（リスニング）」「単語クイズ」「文法クイズ」「スピーキング」といった、場面ごとの各レッスンは1分から始められる取り組みやすいコンパクトな設計になっています。

4レッスンを通して同じ単語・英文に繰り返し触れることで、英語のインプットと記憶への定着を促しながら、無理なく学習を進められるのが特徴です。

抽選で『ズートピア』に登場する「ニック・ワイルド」デザインのワイヤレスイヤホンが当たる春の特別企画。

ディズニー ファンタスピークにて2026年4月19日まで開催されている「春の学習応援イベント」の紹介でした☆

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