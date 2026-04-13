〈後藤真希と「LOVEマシーン」登場で揺らいだ安倍なつみのプライド…モーニング娘。「黄金期」はなぜ終わりを迎えたのか〉から続く

14歳の新メンバー杉原明紗が加入し、4月11日から全国ツアーがスタートしたモーニング娘。'26。ハロプロ全楽曲がサブスクで解禁されたことで、平成と令和の活動と楽曲、いずれもが注目されている。後藤真希や安倍なつみらの卒業まで続いた“黄金期”が終わり、高橋愛が率いた伝説の“プラチナ期”はどのように始まったのだろうか。（全2回の2回目）

【画像】伝説と呼ばれた“プラチナ期”に当たる「モーニング娘。コンサートツアー」最終日の様子、「芸能界引退」を発表した道重さゆみの“20年以上前の初々しい姿”を見る

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“黄金期”の終焉→メディア露出は減り…

モーニング娘。の“黄金期”が終わる頃、少しずつメディア露出は減り、グループのブームは一旦落ち着きを見せることになる。

2002年7月31日に発表されたハロプロ大改革。タンポポ・プッチモニ・ミニモニといった、順調だったユニットの大幅メンバーチェンジなど、それまでの「喜びをもたらすサプライズ」とは異なる類のもので、この「ハローマゲドン」はファンに大きな衝撃を与えた。その後も、新ユニットはもちろん、フットサルチームまで生まれ、その細胞分裂と新陳代謝の早さは追いつけないほどだった。

突発的に何かが始まり、自然消滅していくなか、マザーシップ=モーニング娘。の航路は乱れに乱れたが、“敗者復活”から立ち上がるモー娘。イズムは、そんな模索の時期にこそ発揮されていく。

藤本美貴の「正直嬉しくなかった」モー娘。加入

この混沌の中、カオス上等とばかりに輝きを増したのが、藤本美貴。2003年、6期加入のタイミングでモー娘。に加入した。ただ、藤本は「モーニング娘。第3回追加オーディション」で落選しているのである。

しかも、その後2002年「会えない日曜日」でソロデビュー。人気もうなぎ上り、大活躍だった。いわば「敗者復活」の大勝者。ソロで伸び伸びしている彼女をなぜ今さら？ それは藤本本人が一番思っていたようで、のちに「（モー娘。加入は）正直嬉しくなかった」と告白している。



「ドリーム モーニング娘。」を結成（2011年）。2007年に藤本美貴はリーダーを務めた ©時事通信社

そんな藤本だが、意外なほどグループにハマった。一癖もふた癖もあるメンバーのど真ん中に放り込まれながらも、彼女は不敵にたたずむ女戦士のごとし。「シャボン玉」「浪漫 〜MY DEAR BOY〜」「大阪 恋の歌」は藤本のパンチのある声があってこそで、彼女が在籍した4年のモー娘。はギラギラ、ロックしていた。

2007年、吉澤ひとみの卒業によりリーダーに任命されたが、その直後に庄司智春との熱愛が報じられ自ら脱退。吉澤の卒業シングル「悲しみトワイライト」がそのまま、藤本にとってモー娘。最後のシングルとなった。

2023年、藤本のYouTubeチャンネル「ハロー！ミキティ」5周年を記念したつんく♂との対談では、「もしも藤本がリーダーを続けていたら」まで語る展開に。つんく♂は「ハードな曲を並べてたかなって一瞬思うけど、キラキラさせていたと思う。藤本らしくないモーニング娘。を、藤本が任されるみたいな」と答えている。

伝説の“プラチナ期”へ…不向きなリーダー・高橋愛を支えたのは

リーダーというのは本当に難しい。藤本の三日天下ならぬ、25日リーダーのあと、2007年6月にいきなりリーダーを任された高橋愛は、残酷なほど不向きであった。

歌とダンスは素晴らしい。加入してすぐに重要な歌割を任され、リーダー就任後も圧倒的センターとして君臨した。6期加入の田中れいなとの2トップ状態は、初期の安倍なつみ・福田明日香2トップ期を彷彿とさせ、楽曲的には聴きごたえ十分である。しかしセンターとして歌割とカメラ割が彼女に集中することと、向いていないリーダーぶりは低迷期と絡まり、批判の的となってしまった。

腕はいいが、生きるのは不器用な職人が、会社の一大事、ぽっかりあいた社長に年功序列であてがわれたという「何代も続く老舗の一大事」感があった。

とはいえ、もう一人の歌姫、田中れいなも、スキルは超一流だが一匹狼的な性格。そんな中、屋台骨的な役割を果たしたのが、新垣里沙だった。

高橋も相当な向かい風だったが、新垣里沙はその数倍、モー娘。歴の3分の2くらいバッシングの中で過ごした苦労人である。子役時代に出演したおもちゃのCMが、オーディション番組の間に流れるというタイミングの悪さで、根も葉もない「コネ疑惑」が流れ、これが長らく尾を引いたのだ。

12歳でメンバーになってから、ライブで悪口雑言を浴び続けた新垣。それでも腐らず、低迷期をMCとパフォーマンス両方でしっかりと支える姿はジワジワと認知され、「努力は裏切らない」という言葉の体現者となっていった。安倍なつみが大好きで、モーニング娘。に憧れて入った彼女。強靭な忍耐力は安倍と通ずるものを感じる。

“トラブルメーカー”久住小春の役割

高橋リーダー期の熱さは、火だるまになりながら格闘する高橋と新垣に触発され、メンバーが役割を見つけていく一体感にあった。オーディションのときからリアクションが薄く、心配された6期の亀井絵里は新垣との相性がよく、次第に愛嬌のあるキャラを開花させ、2トップを支えるシンメトリーとなった。2006年のオーディションで1人合格になったものの、浮いた存在になっていた8期の光井愛佳は新垣とともに名補佐役となり、「招かれざる客」扱いだった中国人留学生ジュンジュンとリンリンは、「常に端」という立ち位置もネタにし、積極的にグループを盛り上げた。

そのなかで、トラブルメーカーとしてグループを盛り上げるという珍プレーを見せたのが、7期の久住小春。

つんくをして「ミラクル」と言わしめた存在感、そして自分の可能性に一点の疑問も持たない強烈な輝きは、モー娘。に還元されるより、アニメ『きらりん☆レボリューション』キャラクター発ソロプロジェクト、「月島きらり」にバシッとハマってしまった。グループでは浮いてしまう高身長と長い手脚を振り回し「恋☆カナ」「バラライカ」を歌う姿は、見ているこちらが異空間に飛ばされるくらいのパワーがあった。

道重さゆみの個性と才能を“半ば強制的”に覚醒させた

グループ内ではむしろ嵐の如くひっかきまわす異端児ぶりを発揮していたが、それが、教育係・道重さゆみの個性と才能を半ば強制的に覚醒させた。その後、道重がリーダーとして大活躍することになるのだから、久住は遠回りながら再生の立役者と言える。楽曲的にも、道重とのユニット曲「レインボーピンク」やジュンジュン、リンリンとのユニット曲「グルグルJUMP」は、久住のクレイジーな迫力に元気をもらえる名曲である。

パリのジャパンエキスポでの“高評価”

このように、嫌われる勇気をもったメンバーが、愛されたいと願い、老舗を守るプロとして各々役割を見つけステージでガッチリと結束。ひたすらスキルを磨いているうちに、世界的アイドルブームが到来。2010年7月に参戦したパリのジャパンエキスポで高く評価されるなど、向かい風が追い風に変わっていった。そして彼女たちは「プラチナ期」（2007年6月から、9期メンバーが加入する2011年1月まで）と伝説化されることになる。

低迷期に腐らずもがいた努力は、後年「信頼と実績」に昇華した形となった。しかし当時はきっと、出口のないトンネルを進むような思いだっただろう。先輩たちが作った長い歴史を止めることはできない。歩いていくしかない。

この時期、ライブを中心に生きたモー娘。の楽曲は、シングルよりアルバムに名曲が多い。実際、「高橋愛が選ぶハロプロサブスク超解禁集」では「SONGS」がチョイスされている。2009年、アルバム『プラチナ ９ DISC』に収録された楽曲で、「生きるのが下手 笑うのが下手 上手に甘えたりもできない」（作詞・作曲：つんく）という歌詞が印象的な歌だ。

モーニング娘。の楽曲は、時代の流れに幾度となく流され、何度も何度も脱皮と団結を重ねてきた「負けない女の子」たちの歴史そのものだ。

低迷しても、模索し、努力し巻き返していく敗者復活のパワー。泥臭くて野心的。歌いたい、踊りたいという「大好き」の原点を思い出せるのである。

それはこれからも続いていく。3月21日に18期メンバー、中学2年生の杉原明紗（14）が加入。4月9日には、牧野真莉愛（25）の卒業発表が飛び込んできた。

それぞれの時代にある、モーニング娘。という青春コレクションは、これからも続く。

（田中 稲）