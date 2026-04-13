いつもとは違う格好を、共演者たちがイジり倒した。「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレSECOND』」4月10日生放送回でのこと。冒頭、MCを務める安田大サーカスのクロちゃんが不在だった。理由は飛行機の遅延。スタジオに到着したのは、ラスト20分くらいのタイミングだった。

【映像】クロちゃんの私服姿

ボートレース丸亀12Rの予想中、クロちゃんは「来たしん、来たしんよ！」とせわしなく登場。共演者たちが「びっくりした！」「怖い、怖い！」「入り方、怖い！」などと怯えると、「『遅くなって申し訳ございません！』って気持ちだったけど…生き生きしてたな！」と、クロちゃんの指定席にちゃっかりと座るボートレース解説者、“ボートレース界のクロちゃんこと”黒須田守に物申した。

これを受け、同じスキンヘッドの黒須田が「クロちゃんのおかげでジェネリックとか言われてるのよ」と応戦。クロちゃんは「ジェネリックいいじゃねえかよ、ホントに」と語気を強めるも、「えっ！？俺、ここ？」と後ろの席に誘導された。

その後、予想を再開すると、進行役が「普段着のクロちゃん、地味」と黒を基調とした私服姿に反応。黒須田も「クロちゃんぽくないよね、なんかね」と同調した。この意見に、クロちゃんは「違う！」とひと言。「だってさ、衣装とかきちんとやりたかったけど、着る時間なかった」と説明すると、視聴者からも「偽物か？？」「いつものシャツは？」「シティーハンターっぽい」といったコメントが寄せられた。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

