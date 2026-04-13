日本卓球協会は13日、9月19日に開幕するアジア大会（愛知・名古屋）に出場する日本代表候補選手の男女各5人を発表した。2大会連続の張本智和（22）・美和（17）兄妹、早田ひな（25）や、初出場となる伊藤美誠（25）らが選出された。

エントリー種目（男女シングルス、男女ダブルス、混合ダブルス）は5月中旬の発表を予定。卓球は9月20日から9月28日まで、愛知・豊田市の「スカイホール豊田」で開催される予定となっている。

前回の中国・杭州大会（23年）では、女子団体（早田・平野美宇・長粼美柚・木原美悠・張本美和）と女子シングルス（早田）が銀メダルを獲得し、女子ダブルス（張本美和・木原美悠）が銅メダルを手にしている。

【男子】

1. 宇田幸矢（協和キリン）

→国内選考会優勝者

2.松島輝空（木下グループ）

→2026年全日本卓球選手権大会一般の部シングルス優勝者

3. 張本智和（トヨタ自動車）

→2026年4月の最初に発表される世界ランキング上位2名枠（松島輝空は(2)と重複）

4.戸上隼輔（井村屋グループ）

→強化本部推薦

5.篠塚大登（東都観光バス）

→重複者が出た場合、(3)を除いた世界ランキング上位順に出場意思を確認し選出

【女子】

1. 面手凛（日本生命）

→国内選考会優勝者

2.張本美和（木下グループ）

→2026年全日本卓球選手権大会一般の部シングルス優勝者

3.伊藤美誠（スターツ）

→2026年4月の最初に発表される世界ランキング上位2名枠（張本美和は(2)と重複）

4.早田ひな（日本生命）

→強化本部推薦

5.長粼美柚（木下アビエル神奈川）

→重複者が出た場合、(3)を除いた世界ランキング上位順に出場意思を確認し選出

※写真は24年の張本兄妹

