ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのハワイアンビュッフェ。ハワイのローカルフードも！
◆ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのハワイアンビュッフェ。ハワイのローカルフードも！
ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのブッフェダイニング「アーカラ」で、2026年5月11日（月）から8月6日（木）まで開催される「ハワイアンブッフェ2026」。
一足早く夏気分を味わえるトロピカルな料理が勢揃い。パークの余韻に浸りながら、南国リゾートへ旅したような贅沢なディナータイムを過ごせるのが魅力。女子旅やデートの締めくくりにぴったりの、華やかなラインナップを楽しんで。
目の前で焼きあげる極上ステーキとパイナップルの共演
ライブキッチンで注文を受けてからシェフが丁寧に焼きあげる「国産牛のビーフステーキ パイナップルソテー添え」は、まさにこのビュッフェの主役。ジューシーな肉のうまみを、甘酸っぱいパイナップルのソテーが引き立てる絶妙なコンビネーションがたまらない。焼きたてならではの香ばしさとライブ感あふれるおもてなしが、ディナーの始まりを華やかに彩ってくれる。
本場の味を再現したバラエティ豊かなローカルフード
ハワイを訪れたような気分にさせてくれる、本格的なローカルフードの数々も見逃せない。ハワイの定番料理「海の幸のロミロミ」や、ミックスジュースでマリネした「バッファローチキンウィング アーカラ風」、ユニークなバナナとパイナップルの天ぷらなど、食欲をそそるメニューがテーブルをにぎやかに彩る。優しいエビの風味が広がるハワイ風ラーメン「サイミン アーカラ風」は、お腹も心も満たしてくれるホッとする味わい。多彩な南国グルメを心ゆくまで楽しんで。
トロピカルフルーツが主役の心ときめくスイーツたち
食後のお楽しみは、マンゴーやココナッツなどをふんだんに使った南国感たっぷりのデザートコーナー。「バナナとココナッツのケーキ」や「パイナップルのクランブルタルト」、濃厚なチョコレートとココナッツが重なるハウピアなど、ハワイらしいスイーツが並ぶ。ジューシーな「マンゴーのパフェ」や、きらきらと輝く「ココナッツプリン パイナップルのジュレ」も、別腹でいくらでも食べられてしまいそうなほど。
南国リゾートを彷彿させる爽やかな店内で、バカンス気分を満喫する至福のひとときを過ごして。
◆ビュッフェの会場は？
ハワイのリゾートを思わせる開放感のある明るいレストラン
ブッフェダイニング「アーカラ」はユニバーサルシティ駅からほど近く、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにも簡単にアクセス可能なロケーションのレストラン。優しい色合いと開放的な空間はいつ訪れてもゲストを温かく迎えてくれるので、その日のスケジュールに合わせて利用できる。
ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのブッフェダイニング「アーカラ」で、2026年5月11日（月）から8月6日（木）まで開催される「ハワイアンブッフェ2026」。
一足早く夏気分を味わえるトロピカルな料理が勢揃い。パークの余韻に浸りながら、南国リゾートへ旅したような贅沢なディナータイムを過ごせるのが魅力。女子旅やデートの締めくくりにぴったりの、華やかなラインナップを楽しんで。
目の前で焼きあげる極上ステーキとパイナップルの共演
ライブキッチンで注文を受けてからシェフが丁寧に焼きあげる「国産牛のビーフステーキ パイナップルソテー添え」は、まさにこのビュッフェの主役。ジューシーな肉のうまみを、甘酸っぱいパイナップルのソテーが引き立てる絶妙なコンビネーションがたまらない。焼きたてならではの香ばしさとライブ感あふれるおもてなしが、ディナーの始まりを華やかに彩ってくれる。
本場の味を再現したバラエティ豊かなローカルフード
ハワイを訪れたような気分にさせてくれる、本格的なローカルフードの数々も見逃せない。ハワイの定番料理「海の幸のロミロミ」や、ミックスジュースでマリネした「バッファローチキンウィング アーカラ風」、ユニークなバナナとパイナップルの天ぷらなど、食欲をそそるメニューがテーブルをにぎやかに彩る。優しいエビの風味が広がるハワイ風ラーメン「サイミン アーカラ風」は、お腹も心も満たしてくれるホッとする味わい。多彩な南国グルメを心ゆくまで楽しんで。
トロピカルフルーツが主役の心ときめくスイーツたち
食後のお楽しみは、マンゴーやココナッツなどをふんだんに使った南国感たっぷりのデザートコーナー。「バナナとココナッツのケーキ」や「パイナップルのクランブルタルト」、濃厚なチョコレートとココナッツが重なるハウピアなど、ハワイらしいスイーツが並ぶ。ジューシーな「マンゴーのパフェ」や、きらきらと輝く「ココナッツプリン パイナップルのジュレ」も、別腹でいくらでも食べられてしまいそうなほど。
南国リゾートを彷彿させる爽やかな店内で、バカンス気分を満喫する至福のひとときを過ごして。
◆ビュッフェの会場は？
ハワイのリゾートを思わせる開放感のある明るいレストラン
ブッフェダイニング「アーカラ」はユニバーサルシティ駅からほど近く、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにも簡単にアクセス可能なロケーションのレストラン。優しい色合いと開放的な空間はいつ訪れてもゲストを温かく迎えてくれるので、その日のスケジュールに合わせて利用できる。