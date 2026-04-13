オズモールアワード・おひとりさま予約数1位＆ディナー予約数8位の2冠！東京ドームホテルの編集部レポ。最上階の絶景イタリアン
◆オズモールアワード・おひとりさま予約数1位＆ディナー予約数8位の2冠！東京ドームホテルの編集部レポ。最上階の絶景イタリアン
オズモールアワードのおひとりさま予約数1位＆ディナー予約数8位と、2冠を獲得した人気店、東京ドームホテルのスカイラウンジ＆ダイニング「アーティスト カフェ」。地上150mに位置する絶景レストランで、実は記念日ディナーでの利用にもおすすめ。そこで、編集部が友達の誕生日をお祝いするべく、ディナーコースを体験してきました。華やかな三段スタンド、Wメインなど内容も大充実。アニバーサリープレートでのサプライズも！
アワードで2冠を獲得！東京ドームホテルのスカイラウンジ＆ダイニング「アーティスト カフェ」を体験
オズモールアワードのおひとりさま予約数年間ランキングで1位、さらに、東京・横浜ディナーの予約数年間ランキングで8位となり、2冠を獲得した、東京ドームホテルのスカイラウンジ＆ダイニング「アーティスト カフェ」。絶景レストランとして有名で、アニバーサリーでの利用にもぴったりなんです。そこで、編集部のメンバーが記念日ディナープランを体験してきました。友達の誕生日をしっかりお祝いしたいと思います！
地上150m、ホテル最上階にやってきました。レストランに入ると、足元から一面ガラス窓が広がり、まるで空に浮かんでいるかのよう。マジックアワーの幻想的な光景、きらめく都会のパノラマ夜景が美しく、特別なディナータイムをかなえてくれそう。
スパークリングワインで乾杯したら、アンティパストを飾った三段スタンドの登場。アフタヌーンティーのような華やかさがあって、ますます気分が上がります。春らしい優しい味わいの「桜のチップで燻製した鰆と春キャベツの白ワインソース 本日のパスタで」、奥深い味わいのマデラ＆赤ワインソースでいただく「国産牛ランプ炭火焼き」も絶品でした。
ラストは「アニバーサリープレート」でサプライズ。お祝いのメッセージとかわいいスイーツの演出で、友達はとっても喜んでくれたみたい。美しい景色とおいしい料理で、お祝いできるって最高ですよね。記念日にぜひ利用してほしいレストランです。
ちなみに、窓に向いたバルコニーシートは、ランチでの1人利用も可能なのだとか。自分へのご褒美におひとりさまで訪れるのもよさそう！
最上階から眺めるロマンティックな景色に感動！ホテルの絶景レストランで味わう、絶品イタリアン
東京ドームホテルの最上階・43階に位置する、スカイラウンジ＆ダイニング「アーティスト カフェ」。地上150mからの見晴らしが自慢のレストランで、ランチタイムには爽やかな光景を、夜にはロマンティックな夜景を楽しむことができる。2人掛けシートでカップルにぴったりの「バルコニーシート」、遮るものがなく迫力の景色が目前に広がる「窓側パノラマシート」など、さまざまな座席が用意されているので、シーンにあわせて選んでみて。
そんな絶景ダイニングで味わえるのは、シェフが厳選した食材で仕立てる本格イタリアン。伝統的なイタリア料理に独自のアレンジを加えた、絶品の数々に舌鼓を。ワインやカクテルとの相性もいいから、ペアリングするのもよさそう。
また、おひとりさまでのランチ利用や、お友達とアフタヌーンティーを楽しむのもおすすめ。美しい景色とともに、心まで満たされるひとときを。
アニバーサリープレートでサプライズ！Wメインのボリュームコースと絶景で最高のお祝いを
大切な人をお祝いしたい！ そんな特別な一日には、窓際席確約の記念日ディナーコースに注目してみて。1週間前までの予約でお得に利用でき、ワンドリンク付きなのも嬉しいポイント。
シュワッと弾けるスパークリングワインで乾杯したら、三段スタンドに飾られたアンティパストミストが登場。一品ひと品美しく、異なる味わいを楽しめるのも魅力的。続くパスタや魚料理に加え、肉料理は「静岡県産LYB豚肩ロース炭火焼き」や「国産牛ランプ炭火焼き」などからセレクトできる。Wメインの充実したコース内容で、お腹も心も満たされそう。
お待ちかねのデザートタイムには、「アニバーサリープレート」が登場し、特別なひとときに彩りを添える。サプライズ感あふれるメッセージ入りプレートの演出で、主役もきっと喜んでくれるはず。
夜景、美食、そしてアニバーサリープレートでのお祝い…。思い出に残る素敵なディナータイムを過ごして。
今回訪問したレストラン
今回訪問したレストラン
店名：スカイラウンジ＆ダイニング「アーティスト カフェ」／東京ドームホテル
住所：東京都文京区後楽1-3-61 東京ドームホテル43F
《早割！1週間前までの予約でお得に》記念日ディナーコース+1ドリンク+アニバーサリープレート(平日・窓際席確約)
通常13650円⇒28%OFF 9800円（税・サ込）
※2026/6/1（月）以降はメニューが変更になります
※アニバーサリープレートは時期によってフルーツの内容が変更となります
オズモールアワードのおひとりさま予約数1位＆ディナー予約数8位と、2冠を獲得した人気店、東京ドームホテルのスカイラウンジ＆ダイニング「アーティスト カフェ」。地上150mに位置する絶景レストランで、実は記念日ディナーでの利用にもおすすめ。そこで、編集部が友達の誕生日をお祝いするべく、ディナーコースを体験してきました。華やかな三段スタンド、Wメインなど内容も大充実。アニバーサリープレートでのサプライズも！
アワードで2冠を獲得！東京ドームホテルのスカイラウンジ＆ダイニング「アーティスト カフェ」を体験
オズモールアワードのおひとりさま予約数年間ランキングで1位、さらに、東京・横浜ディナーの予約数年間ランキングで8位となり、2冠を獲得した、東京ドームホテルのスカイラウンジ＆ダイニング「アーティスト カフェ」。絶景レストランとして有名で、アニバーサリーでの利用にもぴったりなんです。そこで、編集部のメンバーが記念日ディナープランを体験してきました。友達の誕生日をしっかりお祝いしたいと思います！
地上150m、ホテル最上階にやってきました。レストランに入ると、足元から一面ガラス窓が広がり、まるで空に浮かんでいるかのよう。マジックアワーの幻想的な光景、きらめく都会のパノラマ夜景が美しく、特別なディナータイムをかなえてくれそう。
スパークリングワインで乾杯したら、アンティパストを飾った三段スタンドの登場。アフタヌーンティーのような華やかさがあって、ますます気分が上がります。春らしい優しい味わいの「桜のチップで燻製した鰆と春キャベツの白ワインソース 本日のパスタで」、奥深い味わいのマデラ＆赤ワインソースでいただく「国産牛ランプ炭火焼き」も絶品でした。
ラストは「アニバーサリープレート」でサプライズ。お祝いのメッセージとかわいいスイーツの演出で、友達はとっても喜んでくれたみたい。美しい景色とおいしい料理で、お祝いできるって最高ですよね。記念日にぜひ利用してほしいレストランです。
ちなみに、窓に向いたバルコニーシートは、ランチでの1人利用も可能なのだとか。自分へのご褒美におひとりさまで訪れるのもよさそう！
最上階から眺めるロマンティックな景色に感動！ホテルの絶景レストランで味わう、絶品イタリアン
東京ドームホテルの最上階・43階に位置する、スカイラウンジ＆ダイニング「アーティスト カフェ」。地上150mからの見晴らしが自慢のレストランで、ランチタイムには爽やかな光景を、夜にはロマンティックな夜景を楽しむことができる。2人掛けシートでカップルにぴったりの「バルコニーシート」、遮るものがなく迫力の景色が目前に広がる「窓側パノラマシート」など、さまざまな座席が用意されているので、シーンにあわせて選んでみて。
そんな絶景ダイニングで味わえるのは、シェフが厳選した食材で仕立てる本格イタリアン。伝統的なイタリア料理に独自のアレンジを加えた、絶品の数々に舌鼓を。ワインやカクテルとの相性もいいから、ペアリングするのもよさそう。
また、おひとりさまでのランチ利用や、お友達とアフタヌーンティーを楽しむのもおすすめ。美しい景色とともに、心まで満たされるひとときを。
アニバーサリープレートでサプライズ！Wメインのボリュームコースと絶景で最高のお祝いを
大切な人をお祝いしたい！ そんな特別な一日には、窓際席確約の記念日ディナーコースに注目してみて。1週間前までの予約でお得に利用でき、ワンドリンク付きなのも嬉しいポイント。
シュワッと弾けるスパークリングワインで乾杯したら、三段スタンドに飾られたアンティパストミストが登場。一品ひと品美しく、異なる味わいを楽しめるのも魅力的。続くパスタや魚料理に加え、肉料理は「静岡県産LYB豚肩ロース炭火焼き」や「国産牛ランプ炭火焼き」などからセレクトできる。Wメインの充実したコース内容で、お腹も心も満たされそう。
お待ちかねのデザートタイムには、「アニバーサリープレート」が登場し、特別なひとときに彩りを添える。サプライズ感あふれるメッセージ入りプレートの演出で、主役もきっと喜んでくれるはず。
夜景、美食、そしてアニバーサリープレートでのお祝い…。思い出に残る素敵なディナータイムを過ごして。
今回訪問したレストラン
今回訪問したレストラン
店名：スカイラウンジ＆ダイニング「アーティスト カフェ」／東京ドームホテル
住所：東京都文京区後楽1-3-61 東京ドームホテル43F
《早割！1週間前までの予約でお得に》記念日ディナーコース+1ドリンク+アニバーサリープレート(平日・窓際席確約)
通常13650円⇒28%OFF 9800円（税・サ込）
※2026/6/1（月）以降はメニューが変更になります
※アニバーサリープレートは時期によってフルーツの内容が変更となります