SEVENTEENドギョム×スングァン、新曲『Feel Me』リリース！“運命の愛”をロマンティックに歌う

SEVENTEENのドギョム×スングァンが、新曲『Feel Me』で“運命”を歌う。

『Feel Me』は、NHN Bugsのオリジナル音源リリースプロジェクト「essential；studio」を通じて公開される楽曲だ。

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スングァンが自ら作詞に参加し、偶然を越えて運命となった相手に伝える確かな告白を描いた。軽快なリズムと洗練されたシンセサウンドが加わり、都会の夜風を受けて走るかのような自由さとときめきを届ける。

4月8日、「essential；studio」公式YouTubeチャンネルで公開されたライブクリップのティーザーは、ドギョム×スングァンの新たな魅力を収め、注目を集めた。スタイリッシュなポップサウンドと2人の清涼感あふれるボーカル、「どこへでも君を連れて行く」という歌詞が、ロマンチックなラブソングを予告している。

（写真提供＝PLEDISエンターテインメント）

NHN Bugs側は「『Feel Me』は運命的な愛への確信を表現した楽曲」とし、「映画のようなストーリー性を持つ歌詞と中毒性の高いサウンド、ダイナミックな展開が調和し、リスナーに多彩な感想を与えるだろう」と伝えた。

ドギョム×スングァンは、今年1月にリリースした1stミニアルバム『Serenade』でロングヒットを続けている。タイトル曲『Blue』は国内外の音源チャートで首位を獲得し、アルバムは最近、日本のオリコン デイリーアルバムランキング（4月9日付）でも再び1位に返り咲いた。

さらに2人は、俳優パク・ジョンミンが運営する出版社「MUZE」のYouTubeチャンネルにアイドルとして初出演し、創作の裏話を語るなど、感性豊かなボーカリストとしての一面を見せた。

ドギョム×スングァンの活躍はステージへと続く。彼らは4月17日から19日まで、仁川インスパイア・アリーナで「DxS [Serenade] ON STAGE」の幕を開ける。公演は千葉、大邱、マカオ、高雄へと続く予定だ。

さらに5月22日には、「ソウルジャズフェスティバル 2026」にも出演し、SEVENTEENの“メボ（メインボーカル）ライン”としての実力を披露する。

◇ドギョム（DK） プロフィール

1997年2月18日生まれ。本名イ・ソクミン。韓国・ソウル出身。身長178cm。芸名“ドギョム”の漢字表記は“道兼”で、「さまざまな道を兼ねる人、多芸多才な人になるように」という意味が込められている。SEVENTEEN内ではボーカルチームに所属しており、練習生の時点でメインボーカルに内定していたほど歌唱力が高い。一方でギャグセンスが秀逸であることも知られており、ファンの間ではユーモアにあふれた発言や挙動がたびたび話題にのぼる。

◇スングァン プロフィール

1998年1月16日生まれ。本名プ・スングァン。身長174cm。2012年からPLEDISエンターテインメントに所属し、3年2カ月の練習生期間を経てSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインボーカルを担当しており、練習生時代から高い歌唱力に定評がある。一方で、グループ内のムードメーカーとしても知られており、バラエティの分野では高いMCスキルや優れたトーク力がたびたび称賛される。