リーボック×マリークワント初コラボ♡限定スニーカー登場

おしゃれも履き心地も叶えたい方に♡リーボックとマリークワントの初コラボスニーカーが登場しました。クラシックなデザインに、マリークワントの象徴“デイジー”をプラスした特別な一足。日常コーデに取り入れやすく、どんなスタイルにもなじむのが魅力です。数量限定の注目アイテムをチェックしてみてください♪

デイジーが映えるデザイン♡

今回のコラボは、リーボックの定番モデル「CLUB C 85 VINTAGE」をベースにしたスニーカー。

サイドのUnion Jackと、マリークワントのルーツであるイギリスとのつながりも感じられるデザインです。

オリジナルの織ネームやインソールにはデイジーモチーフを施し、シンプルながらも特別感のある仕上がりになっています。

履き心地と機能性も魅力

素材には上質なレザー（牛革）を使用し、耐久性と高級感を両立。軽量でクッション性に優れたEVAミッドソールを採用し、長時間の着用でも快適です。

テニスシューズ由来の安定感で、日常使いからお出かけまで幅広く活躍します。

UMBRO×Aoooコラボ♡音楽とスポーツが融合した最新ストリート

商品詳細＆販売情報

「CLUB C 85 VINTAGE MQ スニーカー」はブラックとホワイトの2色展開。サイズはS（23cm）、M（24cm）、L（25cm）、価格は19,800円（税込）。

2026年4月10日（金）10:00よりオンライン先行予約開始、4月17日（金）より発売。※一部店舗では4月24日（金）より販売

※価格・仕様は変更になる場合がございます。

大人可愛いスニーカー

リーボック×マリークワントのコラボは、シンプルさの中に可愛さをプラスした特別な一足♡カジュアルにもきれいめにも合わせやすく、毎日のコーデをワンランクアップしてくれます。

数量限定なので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください♪