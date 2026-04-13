◇米男子ゴルフツアー マスターズ最終日（2026年4月12日 米ジョージア州 オーガスタ・ナショナルGC＝7565ヤード、パー72）

前回大会覇者ロリー・マキロイ（36＝英国）が5バーディー、2ボギー、1ダブルボギーの71で回り、通算12アンダーで初日からの首位を守り、2年連続2度目の優勝を飾った。

最終18番、短いボギーパットを沈めたマキロイは天を仰ぎ、雄叫びを上げた。5歳の長女ポピーちゃんを抱き上げ、エリカ夫人、両親と抱擁を交わし、喜びを分かち合った。

「ボールをマークした時、グリーンの奥に父と母とエリカとポピーが見えたんだ。また優勝できたなんて信じられない。素晴らしい瞬間だ」

生涯グランドスラムを達成した昨年と同じようにグリーンジャケットに袖を通し「マスターズ優勝を待ち望んでいたのに、いきなり2連覇してしまった。この喜びをじっくり味わいたい」と白い歯をこぼした。

大会連覇はジャック・ニクラウス（65〜66年）、ニック・ファルド（89〜90年）、タイガー・ウッズ（01〜02年）に続く史上4人目。メジャー同一大会連覇の最年長記録も更新した。

初日からトップに立ち、大会新記録の6打差独走で週末を迎えながら、第3日に追いつかれ、最終日の序盤で首位から陥落した。

しかし7番、8番、さらにアーメンコーナーの12番、13番でバーディーを重ねて混戦を抜け出した。2打リードで迎えた18番ではティーショットを右に曲げてピンチに陥りながら林の中からグリーン手前のバンカーまで運び、かろうじて1打差で逃げ切った。

薄氷を踏む勝利に「週末を前に6打リードしていたので、もしゴールラインを越えられなかったら悔しい思いをしていただろうね」と胸をなで下ろした。

全米プロ2勝、全米オープン1勝、全英オープン1勝と合わせてメジャー通算6勝となった。「メジャー5勝目までに10年かかったが、その後すぐに6勝目を挙げることができた。ここで立ち止まるつもりはない」。36歳は力強く宣言した。