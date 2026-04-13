「レースアンバサダーアワード2024」受賞のレースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの央川かこ（31）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。岡山国際サーキットで12日まで開催されたスーパーGT第1戦の結果を投稿した。

「SUPER GT開幕戦はみごと36号車が優勝しました」とレースアンバサダーを務める「au TOM’S GR Supra」（坪井翔／山下健太）が優勝したことを報告した。

「レースのほぼ半分をトップで走り抜いて本当にカッコよかった！ 4連覇に向けて最高のスタートが切れたからこのまま突っ走ってほしい 次戦の富士も36号車への熱い応援よろしくお願いします」と伝え、白とオレンジのミニスカートワンピースにニーハイロングブーツの絶対領域を披露した26年コスチューム姿の脚線美もアップした。今季からチームに加入したレースアンバサダー森谷花香（27）との2ショットもアップした。

ファンやフォロワーからも「さすが勝利の女神」「カッコいい」「美しくて素敵」「綺麗で可愛い」「スタイル抜群」「ナイスボディ」「釘付け」「コスチューム可愛い」などのコメントが寄せられている。

央川は神戸市出身で、17年にレースクイーンの活動を開始した。現在は「au」のカーレースチームに所属している。19年にはミス・ジャパンの審査員特別賞も受賞。国内約400人のレースクイーン、レースアンバサダーらの中からファン投票で人気NO・1を決める総選挙イベントで上位5人の「レースアンバサダーアワード2024」を受賞。コスチューム部門では「raffinee Lady」のメンバーとしてグランプリに輝いた。宝塚音楽学校への在籍経験や秘書検定の資格も持っている。公称サイズは身長172センチ。「9頭身レースクイーン」とも称される。「かこ様」の愛称で人気で、SNSではレースや格闘技のラウンドガールの様子に加え、撮影やプライベートでの貴重なショットや、水着、振り袖、浴衣の写真なども投稿。25年8月29日にはランジェリー姿などのグラビアが雑誌に掲載され、デジタル写真集も発売。趣味は食べること。特技はタップダンス。好きなアニメは「名探偵コナン」。血液型O。