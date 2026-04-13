＜怖ッ！セレブ中学界隈＞セレブ生活は終了。ママ友や家族にもバレ…壮絶すぎる展開！【第7話まんが】
私はレナ。カフェでアリサに会いました。私は早々に、アリサの借金を知っていると言い放ちました。アリサは動揺。虚栄心のため無理な借金を背負ったにもかかわらず、「コウスケに知られたら離婚されるから助けて」と懇願します。私が拒否すると、アリサは「パートなんて恥ずかしい」とひと言。私の気持ちは完全に離れました。私はアリサに絶縁を宣言。茫然とするアリサを置いて席を立ち、未練を断ち切るようにアリサの連絡先をすべてブロックしました。
アリサと最後に会ってから数週間が経ちました。近居のため家にまで押しかけてくるのではとビクビクしていましたが、さすがのアリサもそこまではしなかったようです。それでもやっぱり様子は気になるもの。アリサのインスタを覗いてみると、これまでのキラキラとした投稿は、すべて削除されていたのです。
いてもたってもいられなくなった私は、実家に行って母に会うことにしました。なんとアリサたちは離婚することになったそうです。借金のことを知らないコウスケくんは当然怒り、トウヤくんも転校すると聞き、思わぬ展開に私は驚きました。
アリサと縁を切って数週間後、インスタの投稿が消えているのを見た私は、心配になって実家を訪ねることにしました。母から、アリサが昨日コウスケくんと来たこと、そして離婚の手続きを進めていることを聞きます。
アリサは借金と貯金の使い込みでセレブママ友たちに絶交され、ようやくコウスケくんにすべてを打ち明けたのだそう。
トウヤくんは生活の困窮から転校となりました。
また、トウヤくん本人の意思で親権はコウスケくんが持つことに。
予想以上に壮絶な結末に、私は何も言えなくなってしまいました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
アリサと最後に会ってから数週間が経ちました。近居のため家にまで押しかけてくるのではとビクビクしていましたが、さすがのアリサもそこまではしなかったようです。それでもやっぱり様子は気になるもの。アリサのインスタを覗いてみると、これまでのキラキラとした投稿は、すべて削除されていたのです。
いてもたってもいられなくなった私は、実家に行って母に会うことにしました。なんとアリサたちは離婚することになったそうです。借金のことを知らないコウスケくんは当然怒り、トウヤくんも転校すると聞き、思わぬ展開に私は驚きました。
アリサと縁を切って数週間後、インスタの投稿が消えているのを見た私は、心配になって実家を訪ねることにしました。母から、アリサが昨日コウスケくんと来たこと、そして離婚の手続きを進めていることを聞きます。
アリサは借金と貯金の使い込みでセレブママ友たちに絶交され、ようやくコウスケくんにすべてを打ち明けたのだそう。
トウヤくんは生活の困窮から転校となりました。
また、トウヤくん本人の意思で親権はコウスケくんが持つことに。
予想以上に壮絶な結末に、私は何も言えなくなってしまいました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙