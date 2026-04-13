＜イジメっ子心理＞「普段ぼっちなのにクラス会だけ来る人って何考えてんの？」と主張するママへの反論
幼稚園や学校の懇親会で「この人とは話したことないな」というママに、みなさんなら自分から積極的に話しかけますか？ 先日ママスタコミュニティには「普段入ってこないのにクラス会は来る人の心理」として、ママたちに意見を求める投稿がありました。
『半年に一度ほど、幼稚園クラスで集まりがあります。普段誰とも話さない、ポツンなときもあるのに、時々クラス会の集まりに参加する人がひとりいます。ほかのママと違い普段話さないし話題に困るし、そのママも居心地悪そう。話しかけられても既に話してる話題だからシラけるわけではないけど、そのママがいると空気が変わる。嫌とかじゃないけどどういう心理で参加してるんだろう』
子どものために参加しているだけなのになぜ邪険に思うの？
『子どものため、自分のために少しでも馴染もうと頑張ってる可能性は？ 人付き合いが上手な人ばかりではないだろうし、努力しているのかもしれないんだし』
『「クラスのことや子どもの様子、自分の子どもが仲良くしてる子の保護者を把握したい、今後仲良くなれたらいいな」って思って来てるんだろうよ、それ以外に何があんの？』
『クラス会って仲良しだけの集まりなの？ 普段話したことないからこそ、こういう機会に話してみたいとか思わないのかな』
投稿者さんはそのママに対して「なんで普段誰とも話さないくせにクラス会に顔を出しているの？」と少し邪魔者扱いしているように感じられますよね。しかしそもそもクラス会とは、親同士で面と向かってお話する時間がしっかり設けられていたり子どもの普段の様子を知れたりと、園や学校が提供している大切な行事です。「普段誰とも話さない人は参加してはいけない」なんてルールは当然ありませんし、むしろ普段誰とも話す機会がない人ほど参加する意義があるとも言えるのではないでしょうか。にもかかわらず、そのママを邪険に扱うような投稿者さんの感覚には疑問の声が噴出していました。
そのママが普段は人見知りだったり忙しかったりして誰とも仲良くなれていないけれども、今回は勇気を出してクラス会に来たのだとしたら……。むしろこの機会に仲良くなろうと思うのは自然ではないでしょうか。
仲良しグループだけで集まりたいなら個別に集まったら？
『「嫌とかじゃない」と書いていながら「空気変わる」とか嫌そうだけどね』
『クラス会って保護者同士のご機嫌取りの会だったっけ。全く来なければそれはそれで「クラス会に全く来ない人の心理って……」とか言われちゃいそう』
『職場の飲み会みたいに、こういうときこそ普段話さない人と話してみようと思えばいいのに。仲良し同士で内輪の話題で盛り上がりたいだけなら個別に集まったら？』
ママたちからは「クラス会は仲良しグループだけが参加するものではない」、「普段話さないからこそ、この機会に話そうと思えばいいのに」という意見が寄せられていました。投稿者さんはもしかすると、すでに仲の良いママ友グループがあって、普段からそのグループで集まっているのかもしれません。そこに普段話さないそのママがいることで、いつもの仲良しメンバーとのワイワイ感が楽しめないからつまらないと感じている可能性もあるのではないでしょうか。投稿者さんの投稿文から、そのママがクラス会に来ることを嫌がっていそうな雰囲気を感じ取っていたママもいました。そもそもクラス会は親なら誰でも来ていいように、むしろみんなに来てほしいと開かれた場。そんなクラス会に来ている参加者の心理は否定しなくてもよいでしょう。
すでに仲間外れやいじめ状態。自分の姿を見て
『もう既にプチイジメに感じる』
『あなたたちがバリアを張ってそのママを入れないようにしてるんじゃない？ 居心地悪そうにしてるのわかってるなら、普通は誰かしら話しかけたり輪のなかに誘導したりするよね』
『スポ少やPTAの集まりでもあるあるだよね。一部の集まり大好き皆勤賞ママ達が、たまにしか顔出さないレアママを遠巻きに観察する感じ。その遠巻き観察がハブいてるように見えて感じ悪いのに本人達は気付いてないの。あからさまに避けるのは論外。「どういう心理で参加してるんだろう？」って、自分の子どもがそこに所属してる親は全員参加していい場だろうに。ポツンママをつくらない集団をつくろうよ、大人なんだから』
投稿者さんが普段から自分の仲良しの人とだけ話し、それ以外の人に対しては「あの人はいつも1人ぼっちだな」とマウントしている可能性はないでしょうか。無意識かもしれませんが、周囲からは、投稿者さんがそのママを仲間外れにして、遠巻きに観察して目をひそめているように映っているかもしれません。自分の感覚や考えを今一度改め直し、今度そのママがクラス会に来たり行事などで会ったりしたら話しかけてみてはどうでしょうか。
文・AKI 編集・みやび イラスト・猫田カヨ