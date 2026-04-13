こんにちは！ 久留米大学文学部社会福祉学科4年の北里美弥です。

来てくれた誰もが「やってみたい！」と言えるお祭り「舞来祭（まいくるさい）」を福岡県久留米市で開く準備を進めています。舞来祭は、4月18日（土）に六角堂広場で開催します！

前回の記事では、クラウドファンディング（CF）の進め方や途中経過についてお伝えしました。今回はその後半戦で感じたこと、お祭りの内容についてです。

3月22日、CFが終了しました！ 目標金額は50万円。結果は支援総額58万4500円、支援者数94人で目標を達成できました！

さらにCF終了後も「やり方が分からなかった」「間に合わなかった」と直接支援してくれる方もおり、総額は60万円以上、支援者も100人へと広がっています。本当に、多くの方の思いに支えられてここまで来ることができました。心から感謝しています。

CFは順調に見えても必ず「伸び悩む時期」があります。私たちも初動が良かった分、停滞がはっきり見えてしまい、とても苦しい時間を経験しました。

そんな中で続けたのは「発信を止めないこと」でした。思いや進捗を発信し続ける。小さな変化でも伝える。伸び悩みの時期を通り越し、終了まで残り4日まで来たとき、一気に伸びて目標に到達できました。

発信に関しては、運営メンバーだけではなく、私たちの思いに賛同してくださった方々が協力してくれました。そのおかげで、私たちの力だけでは届かなかった方々にも届けられました。

資金ゼロからのスタートで「本当に集まるのか」という不安もありました。それでも挑戦して感じたのは、CFは単なる資金調達ではなく、思いと思いをつなぐ仕組みということです。

実際にやってみて、プロジェクトを行う人、支援者とそれぞれの思いを届けられる仕組みだと感じました。大変なことも多かったですが、それ以上に得たものがあり「挑戦して良かった」と心から思っています。

お祭り当日まで残りわずかとなりました。舞来祭では「やってみたい！」を実現できる場をテーマに、大きく三つのコンテンツを用意しています。

■ステージ

音楽ワークショップ、ダンス、吹奏楽、サイエンスショーなど、見るだけでなく、一部で「参加できる」プログラムを展開します。

■ブース

子ども服のお譲りブース、工作ブースでは、みんなで一つの作品を作る予定です！

■キッチンカー・出店

ホットドッグ、アイス、シフォンケーキなど、「食べてみたい！」をかなえるラインアップになりました。福祉ネイルやキッズメークも体験できます！！

過去の経験や環境に関係なく、誰もが「やってみたい！」と言える一日を。そして、その一歩を踏み出せる場所を！ 舞来祭はそんな思いから生まれました。

本番に向けて、まだまだ準備は続きます。来てくれた一人一人にとって、特別な一日になるように。最後まで全力でつくり上げていきます！！

4月18日、是非、六角堂広場に遊びに来てください！ お待ちしております！！



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