ローリー・マキロイがマスターズ連覇！『Qi4D』で平均1位の334ydと飛距離で制圧【WITB】
＜マスターズ 最終日◇12日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞
【画像】マキロイの使用ギアの打痕などを拡大して見る
前年覇者のローリー・マキロイ（北アイルランド）が5バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「71」で回り、トータル12アンダーで優勝。大会連覇はジャック・ニクラス（1965-66年）、ニック・ファルド（1989-90年）、タイガー・ウッズ（2001-02年）以来、史上4人目の快挙となった。契約する米国テーラーメイドも偉業をこう称える。 「連覇。ローリー・マキロイがオーガスタで再び歴史を塗り替え、マスターズで初日から最終日まで首位を守り抜いて優勝。タイトル防衛に成功した史上4人目の選手となった。ローリーはこれでメジャー6勝以上を達成した史上15人目のゴルファーとなり、またもや記憶に残るパフォーマンスでゴルフ界の偉大な選手としての地位を確固たるものにしました」 今大会では、初日からティショットでドライバーを握る回数が多く、4日間平均のドライビングディスタンスも334ヤードで1位。ラフの短いオーガスタで長距離をフルに活かした“らしい”攻めのマネジメントでパトロンを魅了した。同社が発表した使用クラブは下記の14本で、ボールをふくむ全てがテーラーメイド製となる。 【ローリー・マキロイの使用ギア】1W：Qi4D（9.0° Ventus Black 6X）3W：Qi10（15.0° Ventus Black 8X）5W：Qi4D（18.0° Ventus Black 9X）4I：P760（Project X 7.0）5I〜9I：RORS PROTO（Project X 7.0）P,A,SW：MG5（46SB, 50SB, 54SB/Project X 6.5 60LB/ 〃 Wedge）PT：Spider Tour X（Short Slant）BALL：TP5Season Opener Staff BagSeason Opener Headcovers
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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“葛城の奇跡”に貢献 ショット不調の高橋彩華を救った「芯を外しても真っすぐ行く」パターの存在【勝者のギア】
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前年覇者のローリー・マキロイ（北アイルランド）が5バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「71」で回り、トータル12アンダーで優勝。大会連覇はジャック・ニクラス（1965-66年）、ニック・ファルド（1989-90年）、タイガー・ウッズ（2001-02年）以来、史上4人目の快挙となった。契約する米国テーラーメイドも偉業をこう称える。 「連覇。ローリー・マキロイがオーガスタで再び歴史を塗り替え、マスターズで初日から最終日まで首位を守り抜いて優勝。タイトル防衛に成功した史上4人目の選手となった。ローリーはこれでメジャー6勝以上を達成した史上15人目のゴルファーとなり、またもや記憶に残るパフォーマンスでゴルフ界の偉大な選手としての地位を確固たるものにしました」 今大会では、初日からティショットでドライバーを握る回数が多く、4日間平均のドライビングディスタンスも334ヤードで1位。ラフの短いオーガスタで長距離をフルに活かした“らしい”攻めのマネジメントでパトロンを魅了した。同社が発表した使用クラブは下記の14本で、ボールをふくむ全てがテーラーメイド製となる。 【ローリー・マキロイの使用ギア】1W：Qi4D（9.0° Ventus Black 6X）3W：Qi10（15.0° Ventus Black 8X）5W：Qi4D（18.0° Ventus Black 9X）4I：P760（Project X 7.0）5I〜9I：RORS PROTO（Project X 7.0）P,A,SW：MG5（46SB, 50SB, 54SB/Project X 6.5 60LB/ 〃 Wedge）PT：Spider Tour X（Short Slant）BALL：TP5Season Opener Staff BagSeason Opener Headcovers
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