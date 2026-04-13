「きれいなスイングをしましょう（始動～トップ）」見て覚えるゴルフの基本【これだけできれば大丈夫! 初心者女子のためのゴルフBOOK】

「きれいなスイングをしましょう（始動～トップ）」見て覚えるゴルフの基本

きれいなスイングをしましょう（始動～トップ）

ゴルフは構えてからフィニッシュまでほんの数秒で終わってしまうため、スイング中にチェックポイントを確認することはできませんが、ゆっくり素振りをしてポイントをチェックして下さい。きれいなスイングは無駄のないスイングなので、飛んで曲がらない球が打てるようになります。

〈始動〉

右足の前まではフェース面を変えず、まっすぐ引く（両足のつま先と平行に引く）ようにしましょう。

〈テイクバック〉

クラブが地面と平行になった時、クラブの先の部分（トゥ）が天井を向いているようにしましょう。

〈バックスイング〉

腕が時計の9時を指した時、おへそも胸も右斜め45度の方向を向きます。この時、ヒザが右にスライドしやすいのですが、できるだけ動かさないようにしましょう。

〈トップ〉

おへそはバックスィングの時とほとんど変わらず、右斜め45度のままですが、胸はさらに回転し、完全に右を向きます。

バックスイングからトップにかけて上体が起き上がってしまう人が多いので、前傾角度をキープできるようにしましょう。

女子のチェックポイント

女性の場合、すぐにクラブを内側に引いてしまう傾向があります。右足の前までまっすぐ引きましょう。

【出典】『これだけできれば大丈夫! 初心者女子のためのゴルフBOOK』著：中村香織