【老けない人がやっている 自律神経が整って“最高の体調”になるすごい習慣】「ため息はついたほうが幸せになれる」自律神経のバランスを整え体調が変わる習慣とは

自律神経の乱れは『重大な病気』を招くことも？ 血流悪化から脳梗塞・心筋梗塞へ繋がるリスク

自律神経の乱れによる不調の種類とは

アクセルである交感神経とブレーキである副交感神経。両者がしっかりと機能していることが「自律神経の整った状態」です。一方で、それぞれが正しく機能していないと、「自律神経の乱れた状態」になります。自律神経の乱れは、体や心に様々な辛い症状を引き起こしますが、その主な要因となるのが血流循環の悪化です。

交感神経が過剰に高まると血管が収縮し、血液の流れが悪くなります。さらに副交感神経の働きが低下していると血流が改善されず、脳や内臓にまでダメージが及びます。

長期的には血管の収縮が続くことによる高血圧、血液がドロドロになり血管内皮が傷つくことによる動脈硬化、さらにはそこから血栓が生じて脳梗塞や心筋梗塞など、命に関わる重大な病気につながるおそれもあります。また精神的な不調ではイライラしやすくなったり、やる気が低下したり、不眠や過眠といった睡眠の異常が現れることもあります。

自律神経の乱れは精神的・肉体的ダメージ大

交感神経と副交感神経は、どちらも過剰に優位になりすぎると精神的にも肉体的にも不調が生じてきます。特に現代人に多い交感神経の過剰優位は、免疫力と体力両方の低下につながり、様々な病を引き起こす要因となります。

ため息は我慢してはいけない!? 深いため息が心をリラックスさせる医学的な理由

「ため息をつくと幸せが逃げる」という言葉があるように、一般的にネガティブな印象があるため息。しかし、自律神経の面からみると、ため息はとても体にいいものなのです。

ため息が出るときは、心配事や悩み事を抱えていたり、根を詰めて作業をしていたりするときです。そのとき体は緊張でこわばり、呼吸が浅くなって血管が収縮し、自律神経が不安定になってしまいます。そこで「ふぅ～」とゆっくり長く息を吐くことで、浅くなった呼吸が深くなります。滞っていた血流をよくし、酸素の供給量も増え、副交感神経の働きを高めてくれます。つまりため息は、自分の心と体をリセットするすばらしい自浄作用なのです。反対に、ため息を我慢してしまうと、ますます血流が悪くなり、頭痛や肩こりなど肉体的な不調につながる可能性も高くなります。

今後は、仕事や家事などでため息をつきたくなったら、体をリセットし幸せを呼び込むチャンスだととらえ、思う存分長い息を吐きましょう。

ため息が体にいい理由

時間ギリギリで起床し、バタバタと過ごす朝では副交感神経が一気に低下してしまい、一日中興奮と緊張した状態が続いてしまいます。これだけで１日が台無しになってしまうと言っても過言ではありません。いつもより30分早起きをして、１日の流れを逆転させましょう。

ため息をつきたいのに我慢すると、体内の酸素が不足した状態が続いてしまいます。そうなると、手や足の細胞や、脳、臓器などに酸素が行き渡らず、ますます血流が悪くなり、全体のパフォーマンスも下がってしまいます。

息をゆっくり長く吐き出すことで、ストレスや疲労で滞っていた血流がスムーズになり、副交感神経の働きを助けるため、心と体をリセットできるのです。

自律神経を整えるのに最適な運動「スクワット」

かがむ動作を繰り返すスクワットは、手軽にできる運動の一つ。このスクワットは自律神経のバランスを整えるためにも非常に効果的です。もともとは足腰の筋肉を鍛え、下半身を引き締めることを目的に行う運動ですが、同時に下半身のポンプ機能が促進され、全身に血液がスムーズに流れるようになります。つまり、血流がぐんとよくなるのです。

さらに、ゆっくり深く呼吸をしながら行うことで、副交感神経を活性化することもできます。簡単な運動ですが、いくつかポイントが。

（１）朝と夜に毎日行う

（２）深く呼吸しながら行い、腰の上げ下げは各４秒

（３）痛みを感じたらすぐにやめる

また、必ず正しいフォームで行うことも重要。間違ったフォームで続けていると十分な効果が得られず、足腰に負担がかかりケガや痛みの原因となる可能性も。最も気をつけたい点は、常に上半身をまっすぐに保つこと。体が前傾すると肺が圧迫され、深い呼吸ができなくなるからです。正しい姿勢を保ちつつ、腰を落とすときに口から息を吐き、上げるときに鼻から吸うように呼吸をするとより効果がアップします。

また、ひざは、気持ちのよい所まで曲げれば充分なので90度以上曲げないように。ひざを痛める原因になります。また、かがんだ際にひざがつま先より前に出るのもNG なので気をつけましょう。

自律神経の安定だけじゃない「スクワット」の恩恵がすごい

正しいフォームでスクワットを行うと、全身の筋肉を使って効率よく全身の筋肉が鍛えられます。

【歯を食いしばる】 認知症の予防 【大腰筋が鍛えられる】 腰痛やぎっくり腰を防ぐ 【筋肉量が増える】 若々しくなる 基礎代謝が上がり痩せやすくなる 【血流がよくなる】 肩こり、首こりの改善 冷え性の改善 脳梗塞、糖尿病のリスクを下げる 頭痛の改善 【腸が動く】 便秘改善

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 自律神経の話』 著：小林弘幸