【老けない人がやっている 疲れが取れるすごい習慣】熱い風呂にエアコンの節約…やめれば回復!? 疲れない体を手に入れる習慣とは！？

温泉・サウナは疲労回復に逆効果？自律神経を酷使する『熱いお風呂』の誤解

熱いお風呂で自律神経は大忙し

「温泉に入っても疲れはとれない」、そう聞くと驚く人も多いでしょう。これはサウナなどでも同様で、汗をかいたら新陳代謝がよくなると思われがちですが、汗をかいても脱水が進むだけで血行がよくなるわけでもありません。むしろ、血流は水分が減ることで悪化します。こうした誤解があるため、温泉やサウナで大量の汗をかき、疲れをとろうとする人がいますが、むしろそれは逆効果なのです。

例えば、１泊２日の温泉旅行に出かけたとしましょう。短い滞在だし、せっかく来たのだかと自宅のお風呂より熱いお湯に何度も入れば、そのたびに体温や脈拍、血圧は上昇し、その調整のために自律神経は大忙しで、疲労は溜まる一方です。

42℃の熱いお風呂は、脳の温度を安定させたい自律神経に負荷をかけるだけ。実際、42℃の湯に30分間入浴していると、脳の温度は3℃上がることが示されています。42℃の湯に30分間入れば、ほぼ全員が熱中症を起こすことになります。熱いお湯に肩までしっかり浸からないと温泉に入った気になれない！何回も入る！という人もいるかもしれません。しかし、かえって疲労を蓄積してしまっているのです。

疲れがとれると思っているけど……

実は、脳はかえって疲れている

疲労回復効果なし！

仕事の疲れに、温泉やサウナでの疲れをプラスしているだけ……

快眠にはエアコンの“つけっぱなし”が正解！夏25℃・冬20℃の設定が脳疲労と健康リスクを防ぐ

快眠したければ、夏も冬もエアコンはつけっぱなしで

冷やし過ぎや、急な温度変化に注意

体が冷え過ぎることを避けるため、夏の間、エアコンをつけずに寝るという人もいるようですが、それはかえって脳疲労を招く恐れがあります。特に毎年最高気温を更新し、夜間でも25℃以上の熱帯夜が続く日本の夏では睡眠中のエアコンは欠かせません。

夜中に寝苦しさを感じ、汗をかいている状態は、自律神経が睡眠中に働いている証拠です。つまり、寝ながら運動しているようなもの。これでは脳疲労がかさむばかりです。そのため、猛暑の続く夏場は、睡眠中もエアコン温度を24~25℃に設定し、体を冷やし過ぎないよう薄い羽毛布団をかけて寝るのが正解です。

では、冬はどうでしょう。暖かい布団に入っている間は副交感神経が優位に働きますので、自律神経が酷使されることは少ないといえます。しかし気を付けたいのが、寒い日の深夜や早朝です。交感神経が優位になり、血管が収縮した結果、血圧が急激に上昇します。これが心臓や脳に大きな負担をかけ、心筋梗塞や脳梗塞のリスクを高めてしまうのです。特に高齢者は要注意です。

そうした深刻な事態を防ぐため、冬場も寝室はもちろん、できれば廊下やトイレもエアコンの設定を20℃前後にし、極端な温度変化によるダメージを受けないよう気を付けましょう。

暖かい地域ほど寝室の気温に要注意

暖かい地域では、断熱性の低い家が多く、むしろ寝室の最低室温は18℃以下になりやすい。実に全国平均では９割の家で最低室温は18℃を下回るという調査もある。最低室温が18℃以下になると心疾患や高脂血症のリスクが上がる。

快眠を導く寝室環境

【エアコン】夏場は24~25℃、冬は20~22℃を目安に。

【就寝前の水分】睡眠中の脱水を防ぐためコップ１杯の水を。

【寝具】自分の体に合ったマットレスや枕を選ぶ。

【鼻呼吸】寝る前に涼しい場所で３～４回鼻呼吸を行う。

【かけ布団】季節を問わず、１年中、同じものを使う。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 疲労回復の話』著：梶本修身