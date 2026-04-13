藤井風、コーチェラで熱唱した「Okay, Goodbye」ライブ映像が公開
藤井 風（Fujii Kaze）が日本時間4月12日（日）、コーチェラ2日目に出演。当日のライブから「Okay, Goodbye」のライブ映像が公開された。
藤井のステージは、当日午前9時過ぎからYouTubeで生配信され、日本でも多くのファンやリスナーが視聴。ベーシストのKoby Shy（Ba）を筆頭に、江粼 文武 (Key：WONK)、TAIKING（Gt：Suchmos）、佐治宣英（Dr）、コーラスのShy CarterとARIWA（ASOUND）からなるバンドとともに、「Its Alright」「まつり」「Casket Girl」「I Need U Back」「何なんw」「Okay, Goodbye」「You」「Prema」「死ぬのがいいわ」「Hachikō」の全10曲を披露した。
今年のコーチェラはジャスティン・ビーバー、サブリナ・カーペンター、カロルGがヘッドライナーを務め、日本からは藤井、Creepy Nuts、\ØU$UK€ \UK1MAT$Uが出演した。
【関連記事】「コーチェラ2026」ジャスティン・ビーバー、サブリナ・カーペンターから藤井 風まで絶対に見逃せない21組
藤井のステージは、当日午前9時過ぎからYouTubeで生配信され、日本でも多くのファンやリスナーが視聴。ベーシストのKoby Shy（Ba）を筆頭に、江粼 文武 (Key：WONK)、TAIKING（Gt：Suchmos）、佐治宣英（Dr）、コーラスのShy CarterとARIWA（ASOUND）からなるバンドとともに、「Its Alright」「まつり」「Casket Girl」「I Need U Back」「何なんw」「Okay, Goodbye」「You」「Prema」「死ぬのがいいわ」「Hachikō」の全10曲を披露した。
今年のコーチェラはジャスティン・ビーバー、サブリナ・カーペンター、カロルGがヘッドライナーを務め、日本からは藤井、Creepy Nuts、\ØU$UK€ \UK1MAT$Uが出演した。
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