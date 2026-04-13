水不足がドロドロ血液の原因に!? 血流を爆上げする最強の「簡単レシピ」とは！？【老けない人がやっている “最強の血管・血液”になるすごい習慣】

ドロドロ血液の正体は「水不足」？ 心筋梗塞を防ぐための毎日1200mLの水分補給

最低でも1200mLの水分補給を

人の体は約60％が水分で占められています。体内の水分が２％失われると、のどの渇きを感じ、運動機能が低下し始めます。３％で強いのどの渇きや食欲不振、４～５％で疲労感や頭痛、めまいなどの脱水症状や熱中症の症状が表れます。水分は生命維持に欠かせないものですが、不足するとなぜ、このような不調が起こるのでしょうか。

実は、血液にも多くの水分が含まれています。血液は白血球などの血球と液体の血しょうで構成されており、血しょうの約90％が水分です。体に必要な栄養素や酸素は、血しょうの水分にのって各組織へ運ばれていきます。ところが、体の水分が不足すると、血液の水分も不足して血液が濃い状態に。

つまり、粘度が増して血流が悪くなるのです。すると、必要な栄養素や酸素が全身に行き渡らなくなり、さまざまな体調不良として表れます。また、血液が固まりやすくなり、心筋梗塞や脳梗塞などのリスクも高まります。

水分不足になるのは、夏の期間や運動時だけに限りません。普通に暮らしているだけで、汗や尿、吐く息、さらには皮膚からの蒸発などで多くの水分が失われています。その量は、1日約2500mL。

食事から得られる水分などを差し引きすると、1日1200mLもの水分が不足することに。サラサラの血液を保つためには、最低でもこの不足分の水分を補給するようにしましょう。

「オサカナスキヤネ」を食べるだけ？ ドロドロ血液を劇的に変える8つの魔法の食材

食事をほんの少し見直すだけで血管・血液はみるみる若返る

血管・血液を若返らせるためには、食生活を見直すことが不可欠。体に必要な栄養素をバランスよくとることが基本ですが、なかでもおすすめしたい食品が「オサカナスキヤネ」。

それぞれ、

オ＝お茶

サ＝魚

カ＝海藻

ナ＝納豆

ス＝酢

キ＝きのこ

ヤ＝野菜

ネ＝ねぎ類

を指します。

これらは、糖の代謝を促す栄養素を含む食品、中性脂肪を減らす作用のある栄養素を含む食品、活性酸素を除去する作用のある抗酸化物質を含む食品の代表的なもの。つまり、血管・血液の健康のために最も摂取したい食品リストになのです。体にいい食品は細かく挙げればきりがなく、いちいち覚えていられません。そこで、覚えやすい「オサカナスキヤネ」の食品を３食に意識的にとり入れることをおすすめしています。

【血液サラサラ】トマト・玉ねぎ・黒酢の最強タッグ！「血流爆上がりトマたま酢」レシピ

トマトとたまねぎと黒酢で血液サラサラ

体にいい食品はたくさんありますが、それらを気にしながら日々の献立を考えるのは大変。神経質になるあまり、それがストレスになってしまっては逆効果。とはいえ、食事は血管・血液の健康と切っても切り離せない関係であるため、気を配る必要はあります。

そこで、毎日の食生活に負担にならず、かつ手軽においしく摂取できるレシピが「血流爆上がり万能トマたま酢」。すごい名前ですが、これにはきちんとした理由があるのです。

MC-FANで血流と食べ物の関係性を調べたところ、血液サラサラ効果が高い食品のトップは「酢」でした。血糖値の上昇や中性脂肪の合成を抑える効果が期待できます。野菜の1位は「トマト」で、２位は「たまねぎ」。トマトの赤い色素であるリコピンは抗酸化作用が強く、高血圧などを抑制。たまねぎの成分であるアリインは、切るとアリシンに変化。血中の善玉コレステロールを増やし、悪玉コレステロールを減らしてくれます。

また、香り成分のピラジンは血小板の凝集を防ぐ効果が。血液サラサラ効果が高い３つの食品を組み合わせたのですから、最強であることには間違いありません。実際に食べた人のなかには、すぐに「体がポカポカし始めた」という人もいました。「血流を爆上げする」という気持ちで、ぜひ食習慣に加えてみてください。

「血流爆上がり万能トマたま酢」のつくり方

そのまま食べてもアレンジしてもOK！材料はたった3つ！

好みに合わせて使える3つのつくり方を紹介します。

好みで選べる3つの万能トマたま酢

（１）「すりおろし万能トマたま酢」のつくり方

① 保存容器にたまねぎをすりおろし、黒酢を加えて混ぜ合わせる。

②トマトをすりおろし、①に加えて混ぜ合わせる。

レシピメモ：さらりとして軽い口あたり、スープのように飲むこともできる。

（２）「粗みじんの万能トマたま酢」のつくり方

① 保存容器に5mm角に切ったたまねぎを入れ、黒酢を加えて混ぜ合わせる。

②トマトを5mm角に切り、①に加えて混ぜ合わせる。

レシピメモ：フレッシュサルサのようなさわやかさ。シャキシャキした食感もおいしい。

（３）「トマト缶で万能トマたま酢」のつくり方

① 保存容器に5㎜角に切ったたまねぎを入れ、黒酢を加えて混ぜ合わせる。

②トマト缶を①に加えて混ぜ合わせる。

レシピメモ：トマトとたまねぎの旨みがぎゅっと詰まった濃厚な味

おすすめの食べ方

● どのレシピも調理後すぐに食べられますが、冷蔵庫で1晩置くことで黒酢のまろやかな味に、たまねぎの辛みがなじんで食べやすくなります。

● 汁までしっかり食べ切ってください。

● 血糖値の急上昇を抑えるため、食前に食べるのがおすすめ。

● （１）と（２）は1/2量、（３）は1/4量を食べると、酢の1日の摂取目安量になります。

保存方法

● ふたがしっかり閉まる保存容器に入れて、冷蔵庫で保存してください。

● （１）と（２）は3日間、（３）は4日間が保存目安です。調理後はできるだけ早めに食べることをおすすめします。

● 細菌が繁殖すると傷む原因になります。食べ切らない場合は、保存容器から直接食べずに、口をつけていない清潔なスプーンなどで器にとり分けてください。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 血管・血液の話』著：栗原毅／栗原丈徳