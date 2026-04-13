佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の13日の天気をお伝えします。



「気温の移り変わり（福岡市）」

今週は最高気温、最低気温ともに平均を上回る日が続くでしょう。特に最低気温は平年の11℃を大きく超えて16℃くらいの日が多くなる見込みです。朝の冷え込みは和らぎ、朝でもカーディガンを羽織るくらいでお出かけできそうです。日中は日差しのある日は上着いらずの暖かさになります。



「気温はどうなのか？」

13日の最高気温は福岡市、久留米市、宗像市、大牟田市で21℃、北九州市で20℃、飯塚市、行橋市で19℃の予想です。佐賀市は22℃まで上がる予想です。湿度が高く、ジメジメと感じられそうです。



「天気の予想」

雲の多い一日でしょう。雨足が強まることはなさそうですが、にわか雨の可能性があります。



「傘は必要なのかどうなのか？」

雨マークがついていなくても雨がぱらつく時間があります。必ず折りたたみの傘を持ってお出かけください。



「なのか間予報」

今週は雨の降る日が続くでしょう。今のところ大雨の可能性は低いですが、雨が降ったりやんだりですっきりしない天気でしょう。木曜日は日差しが届く見込みで、貴重な晴れ間となりそうです。また、今週末以降は日中の気温が高く、夏日に迫る陽気になりそうです。福岡市では、5月中旬並みの気温が予想されています。