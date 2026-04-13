通貨オプション ボラティリティー ドル円短期ボラは落ち着いた動き
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 6.82 7.59 6.05 7.45
1MO 8.07 7.02 6.78 7.51
3MO 8.47 6.61 7.26 7.33
6MO 8.85 6.63 7.77 7.58
9MO 9.03 6.74 8.05 7.76
1YR 9.13 6.86 8.25 7.88
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.64 11.31 8.16
1MO 7.70 10.65 7.79
3MO 8.14 10.02 7.69
6MO 8.70 9.99 7.81
9MO 8.97 9.98 7.95
1YR 9.14 9.98 8.06
東京時間09:39現在 参考値
ドル円の週明けのドル高進行も、ある程度は想定内で短期ボラは落ち着いている。
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6MO 8.85 6.63 7.77 7.58
9MO 9.03 6.74 8.05 7.76
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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9MO 8.97 9.98 7.95
1YR 9.14 9.98 8.06
東京時間09:39現在 参考値
ドル円の週明けのドル高進行も、ある程度は想定内で短期ボラは落ち着いている。