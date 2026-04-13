　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　6.82　7.59　6.05　7.45
1MO　8.07　7.02　6.78　7.51
3MO　8.47　6.61　7.26　7.33
6MO　8.85　6.63　7.77　7.58
9MO　9.03　6.74　8.05　7.76
1YR　9.13　6.86　8.25　7.88

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　6.64　11.31　8.16
1MO　7.70　10.65　7.79
3MO　8.14　10.02　7.69
6MO　8.70　9.99　7.81
9MO　8.97　9.98　7.95
1YR　9.14　9.98　8.06
東京時間09:39現在　参考値

ドル円の週明けのドル高進行も、ある程度は想定内で短期ボラは落ち着いている。