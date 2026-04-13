パキスタンで行われたアメリカとイランの戦闘終結に向けた協議で、イランの代表団を率いたガリバフ国会議長は、「アメリカはイランの信頼を勝ち得なかった」などとする声明を出しました。

イランのガリバフ国会議長は12日、イラン側は「前向きな構想を提案した」としたうえで、「アメリカがイランの信頼を勝ち得ることができなかった」などとSNSに投稿しました。

ガリバフ氏は、過去に協議の進行中にアメリカがイランへの攻撃に踏み切ったことを念頭に「相手側に対して信頼がない」と強調。そのうえで、「アメリカは私たちの論理と原則を理解した。今こそ、アメリカが私たちの信頼を勝ち取ることができるかどうかを決める時だ」などと対応を促しました。

一方、イランのアラグチ外相は13日、アメリカとの協議について、「過去47年で最高レベルの集中的な協議であり、誠実に対応した」とSNSに投稿しました。

アラグチ外相は「イスラマバード覚書の締結まであとわずかだった」と合意に近づいていたという認識を示したうえで、「極端な要求や目標の変更、そして封鎖に遭遇した」とアメリカの対応を非難しました。