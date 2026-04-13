Hi-STANDARD、“メディア嫌い”だった理由を明かす　地上波初出演で本音「どうせ上澄みすくうんだろ」

今さら人に聞けないような“音楽の基本”から、制作の裏側や専門テクニックといった“マニアックな知識”までを掘り下げる『EIGHT-JAM』。

4月12日（日）放送の同番組では、Hi-STANDARDを大特集。

地上波のテレビ番組初出演となる、3人揃ってのインタビューが実現した。

【映像】Hi-STANDARD、“メディア嫌い”だった理由を明かす

スタジオには、ハイスタを愛するMAH（SiM）、綾小路 翔（氣志團）、そして音楽ジャーナリストの鹿野淳が登場。

さらにTAKUMA（10-FEET）、ダイスケはん（マキシマム ザ ホルモン）もアンケートで参加し、ハイスタの歴史を辿りながら、彼らが先駆者となった理由をインタビューでたっぷりと紐解いた。

地上波のテレビ番組に出演しないことでも知られたHi-STANDARD。

特に1990年代、“メディア嫌い”だった理由について、彼らは「わかってほしい気持ちが強かった。マスメディアに出て誤解を受けたり、イメージが膨らんでいってしまったりするのは嫌だったんですね」と本音を明かした。

さらにHi-STANDARDのメンバーは「今振り返ってみると、ものスゴく大きいカルチャーを作ったんですよ。だけど、当時は当事者としては、そこまでではなかった」と語ると、「ただ、自負はありました。今までにないものの輪の中にいるという。それをね、歪んで、上澄みだけすくって使われるのが嫌だったんですよ」と吐露。

「若かったから、そういったことに対する抵抗とか、疑いとかがすごくあったので、使われたことないのに“どうせ上澄みすくうんだろ”みたいな思いしかなかったわけですよ」と続け、「“売られる”のが嫌だった」と話していた。