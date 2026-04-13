「限界を超えてほしい」八村塁の育成プロジェクトが第2回を開催…次世代を“世界基準”へ

4月13日、八村塁（ロサンゼルス・レイカーズ）が手がける次世代アスリート育成プロジェクト「BLACK SAMURAI」は、「BLACK SAMURAI SUMMIT 2026」を8月6日から8日にかけて開催することを発表した。2回目の開催となる今回も、会場は昨年と同様に愛知県名古屋市のIGアリーナとなる。

同イベントは、八村が海外で培った経験をもとに設計された育成プログラムで、日本バスケットボール界の課題とされる「世界基準の環境不足」にアプローチすることを目的としている。国内の競技人口が約236万人に上る一方で、NBA到達者が限られている現状を踏まえ、従来の育成環境と世界トップレベルとの差を埋める試みとなる。

プログラムでは、部活動やクラブチームの枠を超えた環境を用意し、世界基準の強度を体感できる実戦機会を提供。加えて、コート上で自らを表現するマインドセットや、世界の頂点を目指す覚悟といったメンタリティ面の強化にも重点を置く。

八村は発表に際し、「自分で決めてしまっている限界を超えてほしい。この3日間は自分の強みと“我”をすべてぶつけてほしい」とコメント。プレッシャーを楽しむ姿勢や、自立したプロの精神性の重要性を強調した。

イベントは3日間で構成され、最終日の8月8日にはU18世代の選抜選手によるスペシャルゲーム「GAME DAY」を実施。試合形式はNCAAを意識した20分ハーフで行われ、国内外の関係者を招いたショーケースとして、競技機会とキャリア機会の創出を図る。

また、会場となるIGアリーナの特性を生かし、1万人規模の観客動員や演出面でも世界基準を再現。選手に極限のプレッシャー環境を提供するとともに、観客にもトップレベルの体験を届ける。

八村が立ち上げた同プロジェクトは昨年に初開催され、来場者数は1万5510人、応募者数は3314人を記録。選抜倍率は約20倍に達した。2026年大会でもエリート育成、メンタリティ教育、競技環境の高度化を軸に、日本バスケットボール界の底上げを図る。

なお、チケットは4月17日12時から販売開始予定。今後の詳細は公式サイトで順次発表される。

【動画】「BLACK SAMURAI SUMMIT 2026」開催決定