良品計画は続伸し上場来高値を更新、２月中間期好調で通期業績・配当予想を上方修正

良品計画<7453.T>は続伸し、上場来高値を更新している。前週末１０日の取引終了後、２６年８月期第２四半期（２５年９月～２６年２月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想の上方修正を開示した。売上高予想を前回予想の８６００億円から８８７０億円（前期比１３．０％増）、営業利益予想を７９０億円から８９０億円（同２０．５％増）に引き上げた。同時に年間配当予想は４円増配し、中間・期末各１６円の合計３２円としており、業況と株主還元姿勢を好感した買いが集まっている。



想定を上回って着地した２月中間期の業績を反映するとともに、下期の為替前提などを見直した。２月中間期は売上高が４３８５億４９００万円（前年同期比１４．８％増）、営業利益が４５０億４５００万円（同２４．８％増）となった。国内外で出店を進めるなか、海外事業の既存店売上高が大きく伸びた。業績を牽引した東アジア事業は、中国最大のＥＣイベントであるダブルイレブンや春節商戦の売り上げなどが好調だった。なお、年間配当予想は２５年９月１日の１株につき２株の割合での株式分割後ベースで実質７円の増額となる。



出所：MINKABU PRESS