三菱ＵＦＪや三井住友ＦＧが堅調推移、赤沢経産相の発言で早期利上げシナリオ意識◇

三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>や三井住友フィナンシャルグループ<8316.T>、みずほフィナンシャルグループ<8411.T>など銀行株の一角が堅調に推移している。赤沢亮正経済産業相は１２日のＮＨＫの番組に出演し、物価高対策に関して日銀の金融政策が「一つの選択肢としてあり得る」と述べた。円安による輸入インフレの影響を抑制するため、日銀が利上げに踏み切れるように地ならしをしているとの受け止めが広がっている。早期利上げ観測の台頭が、金利上昇メリットセクターである銀行株の支援材料となっているもようだ。トランプ米大統領が米軍によるホルムズ海峡封鎖を表明し、アジア時間１３日に米原油先物相場が上昇していることも相まって、同日の円債市場で長期金利は一時２．４９０％と、約２９年ぶりの水準に急上昇している。



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出所：MINKABU PRESS